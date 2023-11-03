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小城西拉瑪德瑞 萬聖夜熱鬧湧入上萬人潮

記者楊青／西拉瑪德瑞報導
西拉瑪德瑞艾樂歌利亞大道（Alegria Ave）居民自家種植的巨型南瓜，成爲該街區每年萬聖節裝飾的傳統特色。（齊濱英提供）
西拉瑪德瑞艾樂歌利亞大道（Alegria Ave）居民自家種植的巨型南瓜，成爲該街區每年萬聖節裝飾的傳統特色。（齊濱英提供）

聖蓋博谷西拉瑪德瑞（Sierra Madre）市號稱南加州最傳統小城，在今年「萬聖之夜」市區一條小街Alegria Ave，短短1000米街區數小時内吸引上萬狂歡人潮。

「每年萬聖節前的最後十天，每家每戶都開始裝飾自家的庭院」，洛杉磯電影編導齊濱英和她的先生Jeff十年前搬到這裏，「每年的萬聖節都非常熱鬧」。她說，街坊們有一個專門的萬聖節裝飾群，大家步調一致。其中一戶人家幾十年來專門用自家種植的數百磅一個的巨大南瓜群作為裝飾主題。每年10月20日左右南瓜豐收了，整個街區也開始活躍起來，除了街坊鄰居互祝秋安，也開始幫忙南瓜裝飾。

由於這戶人家種植的南瓜巨大無比，左鄰右舍壯漢都爭相幫忙，放到主人事前設計好的位置，主人再花費好幾天時間，在南瓜上精雕細琢，讓來自南加州各地的觀眾，每年都有全新感受。

「那天也是我們這條街萬聖節正式拉開序幕」，齊女士說，所有的街坊鄰居都會受邀到南瓜家相聚，大家一起舉杯慶祝秋收和年底節日季開始，主人每年都會為所有到來的女賓精心準備可愛的伴手禮，並鼓勵各家將自己的家園裝飾得比往年更好。

齊女士說，他們街區的居民不僅裝飾庭院，而且身體力行，投人表演。比如她的左鄰人家，每個萬聖節都會上演「棺材裏的殭屍復活」，全家人輪流從「棺材」裏突然站起來，嚇得觀眾魂飛魄散。這個傳統節目從這家人孩子很小的時候就開始登場，現在孩子早已長大，但每年萬聖節還是會專門回家扮演殭屍，做父母的義工。

齊女士的右舍，今年早早運來兩大卡車的各種居家飾品和各種骷髏，偌大的前廳搖身變成了露天的豪華墓穴；對面的人家，則全家扮演各種鬼怪和飛人，令人目不暇接。

萬聖節庭院裝飾不僅付出巨大的時間和勞力，也意味年復一年燒錢。不少鄰居表示，他們每年萬聖節光是糖果就要準備幾百磅，因為不想讓任何小朋友失望，每個孩子都不會空手而歸。即便如此，他們還是樂此不比，為自己的街區和小城擁有如此獨特的萬聖節傳統感到自豪。

西拉瑪德瑞艾樂歌利亞大道（Alegria Ave）「萬聖之夜」熱鬧非常。（記者楊...
西拉瑪德瑞艾樂歌利亞大道（Alegria Ave）「萬聖之夜」熱鬧非常。（記者楊青/攝影）
西拉瑪德瑞艾樂歌利亞大道（Alegria Ave）「萬聖之夜」熱鬧非常。（記者楊...
西拉瑪德瑞艾樂歌利亞大道（Alegria Ave）「萬聖之夜」熱鬧非常。（記者楊青/攝影）
西拉瑪德瑞艾樂歌利亞大道（Alegria Ave）的「萬聖之夜」，居民以別出心裁...
西拉瑪德瑞艾樂歌利亞大道（Alegria Ave）的「萬聖之夜」，居民以別出心裁的裝飾歡迎觀眾。（記者楊青/攝影）
西拉瑪德瑞艾樂歌利亞大道（Alegria Ave）居民自家種植的巨型南瓜，成爲該...
西拉瑪德瑞艾樂歌利亞大道（Alegria Ave）居民自家種植的巨型南瓜，成爲該街區每年萬聖節裝飾的傳統特色。（齊濱英提供）
萬聖節前最後一個周末，西拉瑪德瑞學區的中小學生為城中區的所有商家圖畫門面，將整個...
萬聖節前最後一個周末，西拉瑪德瑞學區的中小學生為城中區的所有商家圖畫門面，將整個小城裝扮得「鬼里鬼氣」。（齊濱英提供）
萬聖節前最後一個周末，西拉瑪德瑞學區的中小學生為城中區的所有商家圖畫門面，將整個...
萬聖節前最後一個周末，西拉瑪德瑞學區的中小學生為城中區的所有商家圖畫門面，將整個小城裝扮得「鬼里鬼氣」。（齊濱英提供）

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