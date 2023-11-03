我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

處理舊電視 華人嘆：怎麼那麼難

記者張宏／洛杉磯報導
捐贈一台舊電視給Goodwill，要事先確認對方是否有空間容納。（取自Goodwill）
捐贈一台舊電視給Goodwill，要事先確認對方是否有空間容納。（取自Goodwill）

電視機通常是每年感恩節的促銷亮點，人們隔幾年就會購買更大更高清的電視，於是處理老舊電視機就成了問題。華人邵先生近日為處理一台舊電視，賣不出也送不掉，商家的舊物置換也不收電視，大費周章才把它捐出去。

阿罕布拉邵先生近日為處理自家淘汰下來的大電視大費周章。他說，這個55吋大電視買來用的次數不多，近日更換成智能電視想著把這個電視賣掉，貼在網上標價不過幾十元，無人問津。

接著，詢問像好市多、Best Buy這樣的大商家是否有舊電器換禮卡的服務，結果兩家均表示只回收手機、電腦和iPad這樣的電子產品，不包括電視。且讓Best Buy回收電視還要支付20多元處理費，因為一般CRT電視顯像管含有9磅的鉛，這種鉛需要安全回收。

邵先生說，這麼大的電視當作垃圾扔掉其實很可惜，於是他想聯繫學校或者圖書館是否需要，結果還被嫌棄不夠新，讓他感慨回收一個舊電視怎麼那麼難。

他在網上求助，發現有人和他有類似遭遇，其中一位網友有一個60多吋的大電視出價50元都沒人買，捐不出去也扔不了。他之前聯繫DonateSaver，對方表示不接受電視機的捐贈。他看網上說Goodwill可接受，但他不想拉著大電視白跑一趟，所以他先致電對方，結果一家Goodwill表示空間不夠大，無法容納一台大電視。後來又打電話給另一家Goodwill，對方表示可接收，終於把電視機捐出去。

好市多 阿罕布拉 華人

上一則

選健保方案 藥物費應深入考量

下一則

擴展人工智慧應用 玉山科協、僑界研討

延伸閱讀

感恩節火雞價格同比下降13% 其他開銷將增加

感恩節火雞價格同比下降13% 其他開銷將增加
好市多10月同店銷售成長減速 美國表現最弱

好市多10月同店銷售成長減速 美國表現最弱
好市多A肝莓果135人求償千萬

好市多A肝莓果135人求償千萬
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
好市多年底促銷 電視百元有找

好市多年底促銷 電視百元有找

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24

殭屍房貸復活 屋主繳不出款項面臨法拍

2023-10-30 02:18

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺