處理舊電視 華人嘆：怎麼那麼難

捐贈一台舊電視給Goodwill，要事先確認對方是否有空間容納。（取自Goodwill）

電視機通常是每年感恩節的促銷亮點，人們隔幾年就會購買更大更高清的電視，於是處理老舊電視機就成了問題。華人 邵先生近日為處理一台舊電視，賣不出也送不掉，商家的舊物置換也不收電視，大費周章才把它捐出去。

阿罕布拉 邵先生近日為處理自家淘汰下來的大電視大費周章。他說，這個55吋大電視買來用的次數不多，近日更換成智能電視想著把這個電視賣掉，貼在網上標價不過幾十元，無人問津。

接著，詢問像好市多 、Best Buy這樣的大商家是否有舊電器換禮卡的服務，結果兩家均表示只回收手機、電腦和iPad這樣的電子產品，不包括電視。且讓Best Buy回收電視還要支付20多元處理費，因為一般CRT電視顯像管含有9磅的鉛，這種鉛需要安全回收。

邵先生說，這麼大的電視當作垃圾扔掉其實很可惜，於是他想聯繫學校或者圖書館是否需要，結果還被嫌棄不夠新，讓他感慨回收一個舊電視怎麼那麼難。

他在網上求助，發現有人和他有類似遭遇，其中一位網友有一個60多吋的大電視出價50元都沒人買，捐不出去也扔不了。他之前聯繫DonateSaver，對方表示不接受電視機的捐贈。他看網上說Goodwill可接受，但他不想拉著大電視白跑一趟，所以他先致電對方，結果一家Goodwill表示空間不夠大，無法容納一台大電視。後來又打電話給另一家Goodwill，對方表示可接收，終於把電視機捐出去。