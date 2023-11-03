選健保方案 藥物費應深入考量

長青保險（Greenvillage Insurance）負責人邱文齡。

長青保險 （Greenvillage Insurance）負責人邱文齡28日作客世界日報「U視頻」，講解了2024耆英保險的變動及多元化。邱文齡說，民眾在挑選健保 方案時，不要僅停留在各個計畫的表面對比上，一定要對藥物費用計畫進行深入考量。很多時候真正花錢的是藥物部分。

邱文齡介紹，長青合作的保險公司多達17種，包括Anthem、Alignment Health Plan等。這些保險公司當中有比較大的上市公司，也有適合當地居民的的保險公司。每家保險公司都有多種多樣的保險計畫組合。她說，今年開始，有些保險公司特別將紅藍卡 和白卡放在一起作業，這樣更加方便民眾，民眾看病幾乎不用自掏腰包，額外福利也很多。

邱文齡介紹了紅藍卡2024年保費變動。其中A、B住院門診部分費用變化不大，B部分月費從164.9元上升至174.7元。這部分錢是每個人都需要支付的。不過有的健保計畫有每月退費，可以減少月費開支。

政府每年的健保法案也影響著紅藍卡的付費變化。2023年加入了紅藍卡健保B部分無需自付額的疫苗，包括水痘、流感、甲肝、乙肝等。此外，還有胰島素每月自付不超過35元的政策。

2024年，新法案將可得到「extra help」的人群大大增加，從原來聯邦貧困線的135%提升至150%。2025年也將有新法案上路。

邱文齡說，基礎紅藍卡包含AB部分，民眾一定要再買一個藥物保險，可以選擇紅藍卡D部分，這是處方藥保險。又因為紅藍卡有20%的自付額，客戶還需買一個能夠支付這部分自付額的保險，可以選擇紅藍卡差額保險（supplement）。另外一種方案是直接選擇紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage），增加更多承保範圍，包含藥物的保險。根據數據，加州有超過一半紅藍卡承保人，選擇了紅藍卡優勢計畫。

邱文齡擁有30多年健保及醫療管理經驗，在波士頓獲得碩士學位後移居洛杉磯，曾任職嘉惠爾醫院、OrNda醫療集團，華人保險公會會長，並擔任泰平醫療網市場推廣部主管20多年。民眾如有問題，可以致電888-8011829進行詳細諮詢。如欲知更多可上頻道https://www.youtube.com/watch?v=d2qWUUyfKYg