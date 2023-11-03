南加大女生深夜搭Lyft遭性侵 華生驚恐「不敢叫車了」

南加大學生收到的犯罪警報通知通知。（南加大學生提供）

南加州大學 （USC）的學生們11月3日收到了一條校園犯罪警報通知，一名女學生在返回公寓的途中被Lyft 司機性侵。在南加大 念書的華人學生對此驚恐，紛紛表示暫時先不搭。

USC表示，襲擊發生在周三凌晨3時左右，地點為South Grand Avenue 3600街區。這名女學生從西好萊塢（West Hollywood）的俱樂部搭乘Lyft回家，回到位於USC校區西邊的住處。司機的車輛被描述為「一輛黑色轎車」。根據描述，嫌疑人年齡在25至35歲之間，「黑髮、黑鬍子」。

USC在犯罪警報通知中稱，「當到達她的公寓時，Lyft司機在車裡強姦了這名學生。」

南加州大學公共安全部助理部長卡萊爾（David Carlisle）證實，洛杉磯警察局正在調查這起性侵事件。洛杉磯警察局發言人莫蘭（Annie Moran）表示，警方已對一起性侵犯事件進行調查，受害者是南加州大學的學生。莫蘭沒有提供有關調查的任何進一步信息，包括司機是否已被捕。

Lyft發言人表示，他們尚未發現與受害者描述相符的乘車報告，也無法確認犯罪發生在Lyft平台上。聲明稱：「我們的心與受害者同在，這種行為在社會上沒有立足之地。我們已聯繫執法部門，並隨時準備協助調查。」

對於居住在南加大附近的許多學生來說，由於學校推出了晚上在周圍區域內Lyft免費搭車服務，Lyft成為很多學生們搭車的首選，但是當他們收到這條警告通知時，一些人表示「非常害怕，不敢叫車了」。

在南加大讀研究生的華人小王表示，她居住在南加大的西邊地區，由於晚上會在圖書館自習，會待到很晚，經常使用Lyft叫車軟件，但看到這條信息後，她感到有些焦慮和害怕，決定這幾天先不使用叫車軟件，早早回家。她表示，「南加大周邊地區，尤其是晚上，經常有搶劫等事件發生，會讓人感到不安全，對於女生而言，最好不要一個人在夜晚外出，增強自我保護意識。」

另一名華裔學生Tina說，她幾乎不會在深夜獨自乘坐Lyft或Uber，如果一定要乘坐，會選擇女司機，「洛杉磯的治安讓我感到晚上獨自出行有點害怕。」

任何有對於本次案件資訊的人可以致電南加州大學公共安全部 (213) 740-6000 或洛杉磯警察局 (213) 485-6571。