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AI助推動業務 旅館業探索商業機遇與挑戰

記者張庭瑜／洛杉磯報導
張郁芬會長指出，全球政治動盪及內部矛盾導致的市場不確定性，以及持續的通脹問題，造成了旅館業的成本上漲。（記者張庭瑜／攝影）
張郁芬會長指出，全球政治動盪及內部矛盾導致的市場不確定性，以及持續的通脹問題，造成了旅館業的成本上漲。（記者張庭瑜／攝影）

在當今的產業革命中，人工智慧AI）與大數據的應用已成為不可抗拒的趨勢，影響著全球經濟的每一個角落。南加州台灣旅館業同業公會與洛杉磯華僑文教中心11月2日（周四）聯合舉辦座談會，主題為「人工智慧商業價值勢不可擋：AI發展的現在與未來」，探討AI在商業領域的無限潛力和對未來的願景。

全體出席來賓齊聚一堂，共同合影留念。（記者張庭瑜／攝影）
全體出席來賓齊聚一堂，共同合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

這場研討會為旅館從業人員和小型企業主提供深入了解AI與大數據分析在各行業中的應用，並提供一個交流和學習的平台。

張郁芬接受採訪時強調，當前市場的不穩定性，如全球政治動盪和美國的內部矛盾，對於保險、房地產、旅館業投資和貸款市場等方面造成了深遠的影響。通脹的持續和成本上升，尤其在貸款領域，為業主們帶來了諸多挑戰。她還提醒業界注意到由於中東危機而導致的短暫價格穩定的瓦解，以及這種區域不穩定如何迅速波及全球投資市場。

關於解決方案，張郁芬則強調保守策略是當前市場不明朗且充滿劇烈國際波動下的最佳選擇。她同時提到了人工智慧在國稅局的應用，如何利用大數據精確抓漏，並提醒從事旅館業的業主們關於報稅習慣的變化。因此她也希望透過這次座談會，能夠讓會員們提高警覺，更好地應對未來可能出現的稅務檢查。

在會計領域，會計師葉俊麟指出，隨著AI技術的發展，稅務管理正迎來巨大的變革。他透露，國稅局正計畫利用AI提升稅務審查的效率和精準度。他提醒參會者，即使是收入不高的個體也可能因資產的快速增長而受到稅務機關的關注，並建議業界應正面思考如何運用AI技術來推動業務發展，並把握這波趨勢，避免被時代潮流淘汰。

旅館業顧問汪蔚興則分享了南加州旅館業今年上半年極差的業績以及對未來的看法。他表示，相較於去年及以往的數據，今年的旅館市場遭受重挫，交易量急劇減少了52%。 他回憶，年初時，第一季的業績就已經比去年同期下降了63%，雖然後續有所回暖，但與去年情況相比，差距仍然顯著。

AI 人工智慧 加州

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