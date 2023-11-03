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擴展人工智慧應用 玉山科協、僑界研討

記者張庭瑜／洛杉磯報導
洛杉磯經文處科技組和南加玉山科技協會聯手主辦2023年第二場海外學術研討會。（記者張庭瑜／攝影）
洛杉磯經文處科技組和南加玉山科技協會聯手主辦2023年第二場海外學術研討會。（記者張庭瑜／攝影）

在由國家科學及技術委員會（國科會）資助的專案下，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組和南加玉山科技協會（SoCal Monte Jade Science & Technology Association）聯手主辦2023年第二場海外學術研討會。

全體來賓齊聚一堂，共同參與大合影，其中包括了從年輕人到老年人不等的聽眾，更展現了...
全體來賓齊聚一堂，共同參與大合影，其中包括了從年輕人到老年人不等的聽眾，更展現了此次活動吸引了各個年齡層的人士，並成功促進了不同世代之間對科技與人工智慧的興趣和理解。（記者張庭瑜/攝影）

此次研討會於10月29日在艾爾蒙地市的洛杉磯華僑文教服務中心舉行，以「人工智慧與我」為主題，吸引超過百位相關產業人士參加，並在全天的人工智慧議程中進行熱烈的互動交流。

研討會共涵蓋六大面向，邀請八位來自不同領域的講者，包括來自加州大學洛杉磯分校的副教授張凱崴和副教授謝卓瑞，他們分別探討「生成人工智慧和人工智慧研究」。Spokeo的共同創辦人兼執行長湯京曄分享「人工智慧在身份識別中的應用」，而獲得「奧斯卡科學技術成就獎」的馬萬鈞則講述「人工智慧在娛樂產業中的應用」。

陳嘉元強調晶片和生成式AI是下一波工業革命的核心技術，將深刻影響未來二十年全球的...
陳嘉元強調晶片和生成式AI是下一波工業革命的核心技術，將深刻影響未來二十年全球的經濟、社會和生活，並透過「晶創台灣方案」提前布局，確保台灣在這波科技浪潮中處於領先地位。（記者張庭瑜/攝影）

科技組組長陳嘉元強調，晶片和生成式AI作為下一波工業革命的關鍵技術，將對未來二十年的全球經濟、社會和生活產生深遠影響。為應對這一趨勢，國科會與各相關部門共同合作，推出「晶創台灣方案」，以提前為台灣2035年的科技國力布局。

湯京曄在研討會上表示，邀請台美AI領域的專家學者及產業界人士共襄盛舉，目的是透過...
湯京曄在研討會上表示，邀請台美AI領域的專家學者及產業界人士共襄盛舉，目的是透過分享知識和經驗，以及提供人工智慧技術的最新進展見解，讓公眾了解AI如何影響從醫療保健到金融等各行各業，並協助與會者拓展視野，深入了解AI在生活各方面的應用潛力。（記者張庭瑜／攝影）

南加州玉山科技協會會長湯京曄表示，研討會成功地匯集台美AI領域的專家學者和產業界人士，共同分享他們的知識、經驗和對人工智慧最新進展的見解，讓參與者能夠更加深入地解AI如何影響從醫療保健到金融等各行各業，並激發他們對AI深入應用於生活各方面的興趣。

人工智慧 AI 洛杉磯

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