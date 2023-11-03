OpenAI租下Uber總部 舊金山近5年最大租賃案

OpenAI產業發展與舊金山市中心辦公空間需求，可能是人工智慧產業推動新繁榮訊號。(Getty Images)

OpenAI在Uber總部租下48萬6600平方呎辦公室，是舊金山 近五年來的辦公室租賃最大交易，也是舊金山歷史上最大租賃交易之一、租賃規模排名第11。

根據「舊金山紀事報」報導，位在舊金山第三街1455號與1515號的兩棟大樓上周進行租賃交易，提供OpenAI公司近2500名員工辦公空間。其為自Facebook母公司Meta於2018年租賃Park Tower約75萬5900平方呎辦公空間以來的最大一筆交易。

根據「世邦魏理仕集團」(CBRE)發布自1979年以來、按照面積計算的大型辦公大樓租賃交易排名，名列前茅的大型租約，不僅皆由科技公司簽訂，並是於過去十年期間發生，顯示2010年以來的科技業榮景。其中，包括Salesforce的三筆交易、以及Dropbox與LinkedIn。但這些公司現都陸續轉租辦公空間。此景明顯提出警示：遠距工作如何扼殺辦公室需求。

儘管Meta先前在舊金山的辦公室租約、被描述為近幾年最大租約，但數據顯示，2010年美國銀行在市場街1455號租用83萬6000平方呎租約，才是當地史上最大型租約。

OpenAI產業發展與辦公空間需求，可能是人工智慧 產業推動新繁榮訊號。不過，OpenAI自Uber轉租其所有辦公空間，填補另一家公司放棄的空間，與2010年代的產業榮景增長不同。

然而，人工智慧蓬勃發展仍有利於舊金山經濟，重返辦公室可能會提高公共交通載客率、當地餐廳與辦公室業主生意。世邦魏理仕科技觀察中心執行主任安河內(Colin Yasukochi)表示，面對面合作有助新科技發展。人工智慧產業榮景也在重要時刻、提升舊金山形象，儘管這座城市的經濟、尤其是辦公室市場，仍遠遠落後先前繁榮。他說：「事情不會一夕之間變好。」