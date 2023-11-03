我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

OpenAI租下Uber總部 舊金山近5年最大租賃案

編譯組╱綜合報導
OpenAI產業發展與舊金山市中心辦公空間需求，可能是人工智慧產業推動新繁榮訊號。(Getty Images)
OpenAI產業發展與舊金山市中心辦公空間需求，可能是人工智慧產業推動新繁榮訊號。(Getty Images)

OpenAI在Uber總部租下48萬6600平方呎辦公室，是舊金山近五年來的辦公室租賃最大交易，也是舊金山歷史上最大租賃交易之一、租賃規模排名第11。

根據「舊金山紀事報」報導，位在舊金山第三街1455號與1515號的兩棟大樓上周進行租賃交易，提供OpenAI公司近2500名員工辦公空間。其為自Facebook母公司Meta於2018年租賃Park Tower約75萬5900平方呎辦公空間以來的最大一筆交易。

根據「世邦魏理仕集團」(CBRE)發布自1979年以來、按照面積計算的大型辦公大樓租賃交易排名，名列前茅的大型租約，不僅皆由科技公司簽訂，並是於過去十年期間發生，顯示2010年以來的科技業榮景。其中，包括Salesforce的三筆交易、以及Dropbox與LinkedIn。但這些公司現都陸續轉租辦公空間。此景明顯提出警示：遠距工作如何扼殺辦公室需求。

儘管Meta先前在舊金山的辦公室租約、被描述為近幾年最大租約，但數據顯示，2010年美國銀行在市場街1455號租用83萬6000平方呎租約，才是當地史上最大型租約。

OpenAI產業發展與辦公空間需求，可能是人工智慧產業推動新繁榮訊號。不過，OpenAI自Uber轉租其所有辦公空間，填補另一家公司放棄的空間，與2010年代的產業榮景增長不同。

然而，人工智慧蓬勃發展仍有利於舊金山經濟，重返辦公室可能會提高公共交通載客率、當地餐廳與辦公室業主生意。世邦魏理仕科技觀察中心執行主任安河內(Colin Yasukochi)表示，面對面合作有助新科技發展。人工智慧產業榮景也在重要時刻、提升舊金山形象，儘管這座城市的經濟、尤其是辦公室市場，仍遠遠落後先前繁榮。他說：「事情不會一夕之間變好。」

舊金山 人工智慧

上一則

又4家小型保險商 撤房屋險業務

下一則

選健保方案 藥物費應深入考量

延伸閱讀

店主是猶太裔…舊金山米慎冰淇淋店遭破壞

店主是猶太裔…舊金山米慎冰淇淋店遭破壞
舊金山直飛北京終於復航 每周兩個往返「還是太少」

舊金山直飛北京終於復航 每周兩個往返「還是太少」
舊金山直飛北京不轉機 機票3000→1800元

舊金山直飛北京不轉機 機票3000→1800元
直飛北京復航 金山華埠振奮迎中客、僑胞感動能探親了

直飛北京復航 金山華埠振奮迎中客、僑胞感動能探親了
舊金山總領事張建敏：盼年底中美直飛增至100班

舊金山總領事張建敏：盼年底中美直飛增至100班
舊金山衛生局：不會因APEC加強審核華埠小商業

舊金山衛生局：不會因APEC加強審核華埠小商業

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24

殭屍房貸復活 屋主繳不出款項面臨法拍

2023-10-30 02:18

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺