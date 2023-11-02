美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

美國交通部日前宣布從11月9日開始，美中兩國之間的航班數量將增至每周70班。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 飛中國大陸航班穩步增加，票價回落。美國交通部日前宣布從11月9日開始，美中兩國之間的航班數量將增至每周70班，其中美西將會是增班重點區域。

雖然目前各個航空公司具體增班表還未公布，但一般認為無論是票價還是南加地區航點數量都是積極向好的趨勢。

北美票帝表示，11月增班後，中美兩地航班數量恢復到疫情前的20%， 可謂杯水車薪。但是在眾多北美目的地中，考慮到不飛越俄羅斯 領空的要求和航司收益，美國西岸將會是增班的重點。洛杉磯和舊金山 增班可能性最大，因為洛杉磯華人眾多，目前航班遠沒到飽和程度，因此未來航空公司還會繼續增班，但不會像之前那麼大幅度。

舊金山也會繼續增班。東部地區如紐約，回程要飛俄羅斯領空，成本比較高。西雅圖受俄烏克戰爭影響小一些，所以也會增班。華盛頓和芝加哥的客流量一般增班可能性不大。波士頓到北京的航線很多人很期望，但原來執飛的海航能否恢復仍是未知數。

北美票帝表示，中方航司應該會提交申請或直接等待核准，然後才會進入銷售系統，這樣寒假和春季機票價也會適當下降，但價格不能指望回到2019年以前。目前經濟艙單程在1000元左右，往返1500元上下，希望增班後能回流到1200元，甚至是三位數的票價。這次美國交通部增班也希望在2024年3月底後中美航班有更多進展，兩國都有增班動力，預計明年2月會有新契機。美方目前分階段增班，可保護美方航企利益，也能鼓勵美方航司復航中美。

機票業者Tiffany表示，因為11月9日新增航班表還未公布，所以現在中美航班票價處於不穩定狀態，比如上周往返轉機的機票是1400元，這周可能是1100元， 多數還在觀望 。目前正常往返轉機的價格都在1000元左右，沒有低於1000元的。通常直飛都比轉機貴300元左右，大家可多刷航空公司官方網站，通常中方的航空公司會在每個月初或者周一調價，但是每個航空公司有所不同。

但機票業者顧彬彬卻持不同看法，表示機票價格未來一兩年不會有大幅變化，這輪增班只截至到明年3月30日，到時會發生什麼誰也不知道。目前航空公司收益有限，飛機航班滿但是收益和價格都上不去。同時他覺得洛杉磯明年增加新航班可能性不大，因為相比美國其他目的地，洛杉磯航班已較飽和，兩國航班增加也許會增加新航點。