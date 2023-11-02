舊金山總領事張建敏：盼年底中美直飛增至100班

中國駐舊金山總領事張建敏表示，希望年底爭取將中美直飛航班增加到100個，加大兩國人民的交流訪問。（記者劉先進／攝影）

舊金山 直飛往返北京 航線11月1日正式復航。這也是疫情 後時隔三年八個月，舊金山北京兩地復航的首條直飛航線，一周將有兩個直飛往返航班。

中國駐舊金山總領事張建敏，金山市議長佩斯金、市議員陳詩敏，中國國航總經理周偉，中華總商會前主席劉運方等1日召開記者會，宣布舊金山直飛北京復航。（記者劉先進／攝影）

中國駐舊金山總領事張建敏，舊金山市議長佩斯金、市議員陳詩敏，中國國航總經理周偉，中華總商會前主席劉運方等，1日宣布此消息。張建敏表示，目前中美兩地每周直飛航班為48班，希望努力在年底前達到100班，讓兩地民眾交流和訪問更加便捷。

市議長佩斯金說，舊金山華埠三分之一的遊客來自中國。對恢復此前的中國民眾到金山旅遊頻率，感覺非常興奮，這將促進華埠經濟發展。（記者劉先進／攝影）

轄區包含華埠的市議長佩斯金說，舊金山未來數周將舉辦APEC會議。如今中國國航開啟舊金山直達北京航線，令人開心。舊金山華埠三分之一的遊客來自中國。無論中國、舊金山還是美國等世界各地，都經歷新冠疫情的艱難時期，「我們已走出困境，對恢復此前的中國民眾到金山旅遊頻率，感覺非常興奮，這將促進華埠經濟發展。」

市議員陳詩敏表示，從長遠看，為建立可持續的關係，美中兩國人民應相互訪問，大家相互學習。（記者劉先進╱攝影）

華裔市議員陳詩敏表示，州長紐森到中國訪問，中國領導人習近平也將在APEC會議期間訪美。從長遠看，為建立可持續的關係，兩國人民應相互訪問，大家相互學習。「國航開通直飛，讓人們負擔得起機票價格。華裔民眾能夠回家，回到中國，並再次把文化和美食帶回舊金山。」

張建敏表示，疫情前，中美每周的直飛航班有300多班。疫情爆發後一度降到24班，如今增加到48班。希望努力在今年年底前增加到100班。