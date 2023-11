11月活動開跑 燈光秀閃亮登場

11月18日到24年1月7日,Mission Inn酒店將沐浴在450萬盞閃爍的燈光中。(取自Mission Inn酒店)

步入11月,天氣逐漸涼爽的同時,聖誕氣息也開始在南加瀰漫,各種燈光秀即將閃亮登場。除了燈光秀,更有和藝術、音樂、體育、汽車相關的各種活動,部分精采活動免費就能參與,不容錯過。

1. 11月4日,位於播佑岡(Boyle Heights)地區的畫廊和社區中心將聯合舉辦亡靈節慶祝活動(Self Help Graphics & Art Día de los Muertos Celebration),展示各種自助圖形與藝術。該活動已舉辦多年,因為原本的室內空間正在裝修,今年將進行一些場外調整。該活動仍將以遊行開始,後續活動將發生在洛杉磯 縣市政中心公園(L.A. County Civic Center Park)內,在那裡可以看到祭壇、市場、食物、臉部彩繪和各種現場娛樂表演。

2. 每年感恩節前的周六,在洛杉磯的步行愛好者們會發起一場大型漫步活動(The Great Los Angeles Walk),數百名步行者將從城市的一側穿行到另一側,大約行走半天。該活動今年的舉辦日期為11月18日,路線尚未公布。參與的步行者無需擔心體力,可以隨時上下步道,決定自己想走多久。儘管該活動無需付費,組織者仍建議民眾提前報名。

3. 內陸河濱市中心(Downtown Riverside)的著名酒店Mission Inn將舉辦一年一度的燈光節(Festival of Lights at the Mission Inn),從11月18日到2024年1月7日期間,美麗的Mission Inn酒店將沐浴在 450 萬盞閃爍的燈光中。該燈光節參觀免費,曾被USA Today評選為「最佳公共場所燈光展示」,今年預計會使用燈光呈現400多個動畫人物。

4.11月24日周五,在好萊塢 地區的「歡呼好萊塢」(Ovation Hollywood)商場,將進行一系列的免費電影放映(Friday Movie Nights)。民眾可以提前兩小時到場欣賞現場音樂,並在 「歡呼好萊塢」的攤位小憩片刻,享用免費爆米花和TCL中國劇院小賣部提供的折扣美食。

5.位於拉肯亞達-弗林楚奇(La Cañada Flintridge)的迪斯康索花園(Descanso Gardens)將舉辦與自然結合的燈光秀「魔法:光之森林」(Enchanted: Forest of Light)。在11月19日到2024年1月7日的夜間,漫步在花園內,將會看見藝術裝置與自然植物的美妙結合。

6.聖誕節離不開瑪麗亞凱莉的金曲「All I Want for Christmas is You」,今年聖誕將至,瑪麗亞凱莉將在洛杉磯舉辦「聖誕快樂」的主題演唱會,於11月17日至 19 日在好萊塢露天劇場 (Hollywood Bowl) 進行。在演唱會前,11月15日,瑪麗亞凱莉也將在內陸地區的高山大賭場(Yaamava' casino)獻唱,為民眾帶來聖誕的氣息。

7.第116屆洛杉磯車展(LA Auto Show)即將在11月17日至26日在洛杉磯會展中心(LA Convention Center)震撼來襲。隨著新能源車大勢所趨,今年第一次各大汽車公司都將推出新能源車型,民眾可以在展會中一睹傳統油車和新型電車的未來趨勢。

