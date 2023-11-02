11月活動開跑 燈光秀閃亮登場

11月18日到24年1月7日，Mission Inn酒店將沐浴在450萬盞閃爍的燈光中。(取自Mission Inn酒店）

步入11月，天氣逐漸涼爽的同時，聖誕氣息也開始在南加瀰漫，各種燈光秀即將閃亮登場。除了燈光秀，更有和藝術、音樂、體育、汽車相關的各種活動，部分精采活動免費就能參與，不容錯過。

1. 11月4日，位於播佑岡（Boyle Heights）地區的畫廊和社區中心將聯合舉辦亡靈節慶祝活動（Self Help Graphics & Art Día de los Muertos Celebration），展示各種自助圖形與藝術。該活動已舉辦多年，因為原本的室內空間正在裝修，今年將進行一些場外調整。該活動仍將以遊行開始，後續活動將發生在洛杉磯 縣市政中心公園（L.A. County Civic Center Park）內，在那裡可以看到祭壇、市場、食物、臉部彩繪和各種現場娛樂表演。

2. 每年感恩節前的周六，在洛杉磯的步行愛好者們會發起一場大型漫步活動（The Great Los Angeles Walk），數百名步行者將從城市的一側穿行到另一側，大約行走半天。該活動今年的舉辦日期為11月18日，路線尚未公布。參與的步行者無需擔心體力，可以隨時上下步道，決定自己想走多久。儘管該活動無需付費，組織者仍建議民眾提前報名。

3. 內陸河濱市中心（Downtown Riverside）的著名酒店Mission Inn將舉辦一年一度的燈光節（Festival of Lights at the Mission Inn），從11月18日到2024年1月7日期間，美麗的Mission Inn酒店將沐浴在 450 萬盞閃爍的燈光中。該燈光節參觀免費，曾被USA Today評選為「最佳公共場所燈光展示」，今年預計會使用燈光呈現400多個動畫人物。

4.11月24日周五，在好萊塢 地區的「歡呼好萊塢」(Ovation Hollywood)商場，將進行一系列的免費電影放映（Friday Movie Nights）。民眾可以提前兩小時到場欣賞現場音樂，並在 「歡呼好萊塢」的攤位小憩片刻，享用免費爆米花和TCL中國劇院小賣部提供的折扣美食。

5.位於拉肯亞達-弗林楚奇(La Cañada Flintridge)的迪斯康索花園(Descanso Gardens)將舉辦與自然結合的燈光秀「魔法：光之森林」（Enchanted: Forest of Light）。在11月19日到2024年1月7日的夜間，漫步在花園內，將會看見藝術裝置與自然植物的美妙結合。

6.聖誕節離不開瑪麗亞凱莉的金曲「All I Want for Christmas is You」，今年聖誕將至，瑪麗亞凱莉將在洛杉磯舉辦「聖誕快樂」的主題演唱會，於11月17日至 19 日在好萊塢露天劇場 (Hollywood Bowl) 進行。在演唱會前，11月15日，瑪麗亞凱莉也將在內陸地區的高山大賭場（Yaamava' casino）獻唱，為民眾帶來聖誕的氣息。

7.第116屆洛杉磯車展（LA Auto Show）即將在11月17日至26日在洛杉磯會展中心（LA Convention Center）震撼來襲。隨著新能源車大勢所趨，今年第一次各大汽車公司都將推出新能源車型，民眾可以在展會中一睹傳統油車和新型電車的未來趨勢。

第116屆洛杉磯車展將在11月17日至26日震撼來襲。（LA Auto Show）