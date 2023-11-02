中心健保計畫 為不同人群打造

資深保險經紀王珂（Coco Wang）。（視頻截圖）

中心健保 兩位資深保險經紀28日作客世界日報的Youtube頻道「U視頻」，講解聯邦健保紅藍卡 轉換期的注意事項，簡述介紹中心健保的幾種計畫。這些計畫都是為不同人群量身訂做，民眾可根據自己情況進行選擇。

長者們的「小孫女」王珂（Coco Wang）介紹，目前正是紅藍卡的年度轉換期，時間是10月15日至12月7日。王珂介紹說，健保是個複雜的話題，但基本可以分成兩類：一是有紅藍卡和白卡的人，就醫買藥幾乎不用花錢；二是只有紅藍卡的人。對於後者，中心健保有三種計畫提供給有不同需求的人。

一是紅藍卡「悅享計畫」，適合較少求醫、身體健康的人，或經常出國在外，在美國看病不多的人。在該計畫下，每月退給承保人120元。但福利 相對其他計畫就沒那麼好了。

二是紅藍卡「安美計畫」，適合身體亞健康，需要經常看醫生的人。該計畫沒有每月的退款，但福利較好。

三是「糖尿病計畫」，為糖尿病人專門設計的計畫，有拿藥便宜等特點。

第二位講員是有20多年經驗的資深保險經紀羅淑珍（Jennifer），她介紹了什麼是紅藍卡，以及拿到紅藍卡之後如何選擇計畫的基本知識。羅淑珍特別介紹了中心健保各項計畫的優勢，每項計畫都贈送客人多達15項的額外的實用福利，包括健身房、健身服飾福利，海外醫療福利，專車接送、牙科、助聽器保險等。