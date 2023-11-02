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德成行97歲何潘鳳瑛 獲社區終身成就獎

記者邵敏／洛杉磯報導
何潘鳳瑛（右三）出席2021年德成行北聖蓋博谷分店的開幕儀式。（何廣信提供）
何潘鳳瑛（右三）出席2021年德成行北聖蓋博谷分店的開幕儀式。（何廣信提供）

以出售參茸藥材為主的德成行非常出名，但很少有人知道，德成行創辦至今即將步入45周年，逐漸成為全美亞洲食材最大供應商之一。德成行成功的背後，主要有一位女性，她就是今年97歲的何潘鳳瑛，德成行聯合創始人，經營這家老字號企業已近半個世紀，近日獲頒全美中華青年聯合會「華人社區貢獻終身成就獎」。

97歲的何潘鳳瑛看起來精神矍鑠、氣質優雅，近年來正逐漸從德成行一線工作中淡出，但頭腦清晰、記憶力很好的她，對公司發展戰略和重大決策，仍具有絕對權威。

享譽盛名的德成行，正是這位功成名就的何潘鳳瑛，與丈夫何德山1979年聯手創立。上世紀70年代，夫妻倆從香港移居洛杉磯，先是在華埠開設以參茸、藥材、海味等乾貨為主的店舖，隨著生意逐漸起色，他們在蒙特利公園市（Monterey Park）開了第一家德成行，接下來的近半個世紀，在夫妻倆的共同努力下，德成行從一家小店發展至目前擁有五家大型連鎖超市，成為美洲最大的中藥、西洋參等特色滋補品供應商之一；德成行同時販售糧油副食、南北乾貨、新鮮蔬菜、家電廚具等商品，成為南加華人最愛的連鎖超市之一。

與當年許多新移民一樣，何德山、何潘鳳瑛夫婦開設第一家店鋪後，辛勤打拼參與幾乎所有一線工作。據兒子何廣信介紹，商店開業後，所有工作都是父母和他三人共同承擔，午餐、晚餐也是母親在店內烹飪。直到生意有起色後，才聘請第一個僱員，現在五家連鎖店已擁有200名員工。

談到父母的經營理念，何廣信表示，父母一輩接受的都是中國傳統教育，德成行中的「德」字，既取自父親的名，也希望凸顯父母創立公司以來，一直奉行的「以德為主」理念。父母做事嚴謹、工作勤奮，對顧客忠誠，對待員工也是禮遇有加。公司團隊從開創時的3人到現在200多人，每年春節何潘鳳瑛都會親自為員工舉辦春節晚會，大家都能抽到獎品，盡興而歸。

創始人何德山於1997年去世，此後多年，德成行都是由何潘鳳瑛主持大局，由於良好的開局、踏實經營風格，隨著南加地區新移民的快速增加，何潘鳳瑛主持下的德成行也進入快速成長期。

今年9月，何潘鳳瑛在全美中華青年聯合會以及洛杉磯郵報公布的年度評選中，獲頒「華人社區貢獻終身成就獎」，同時獲獎的還有中國海洋石油專家陳銅台， 獲「中美合作交流終身成就獎」。

評審委員會充分肯定何潘鳳瑛率領何氏家族，經過近45年艱苦創業，在南加開設五家大型連鎖商店德成行，成為全美洲最大、貨品最齊全的亞洲食材零售及批發商之一。聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu），加州參議員Josh Newman、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、陳立德（Phillip Chen），以及洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）等分別向何潘鳳瑛、陳銅台頒發賀狀。

南加 洛杉磯 華人

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