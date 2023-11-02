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迷你南瓜樹 華人驚艷搶購

記者邵敏╱洛杉磯報導
小南瓜樹是Trader Joe's限量版秋季商品，賣得非常好，有些店經常缺貨。（記者邵敏╱攝影）
小南瓜樹是Trader Joe's限量版秋季商品，賣得非常好，有些店經常缺貨。（記者邵敏╱攝影）

現在是採購南瓜的季節，大小形狀各異的南瓜出現在洛杉磯街頭，Trader Joe's超市的迷你南瓜樹（Pumpkin trees）也開始重返市場，售價6.99元，因其造型可愛、物美價廉，吸引很多顧客搶購。

對於南瓜的印象，大部分人都認為應該是長在地上，以至於洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）華人居民張女士第一次看到迷你南瓜樹時，感覺非常驚艷，一開始她都沒認出這就是南瓜。Trader Joe's賣花區域，一顆顆橘色的小果實掛在樹枝上，乍一看，就像是一串串小燈籠，靠近仔細觀察，竟然是新鮮的南瓜。張女士看到超市中很多人都在購買迷你南瓜樹，她也趕緊下手，「我太孤陋寡聞了，第一次看到，這些小南瓜真的很可愛。」

對於亞市華人Joanna來說，迷你南瓜樹是每年這個季節的必買品。將結滿小南瓜的樹枝放入自己喜歡的花瓶中，加一些清水，就可以保存很長一段時間，絕對可以為房間裝飾增添秋季特有的風采。

有經驗的華人建議，購買這款商品時，可以挑選果實橙色、綠色都有的南瓜樹，不僅看上去色彩豐富，而且保存時間更長，綠色南瓜會慢慢成熟變成橙色。在水裡養一段時間後，成熟的南瓜還會掉落，不要急著丟掉，可以放在花瓶旁邊搭配，看著也別有一番意境。

據稱，自從2019年Trader Joe's開始銷售小南瓜樹以來，已吸引一批狂熱追隨者，這是一款限量版秋季商品，賣得非常好，一些店經常缺貨。 

確定這些可愛的小東西就是南瓜嗎？事實上，它們還有另外的名字，被稱為Solanum integrifolium，也有人稱它們是中國紅茄，看起來有點像小番茄，但它究竟和普通的番茄、南瓜有什麼淵源，還需要植物學家詳細解釋。至於這款小南瓜究竟可不可以吃，Trader Joe's沒有明確說明，但購買的顧客普遍建議，這是觀賞性植物，不是食物，不要輕易品嚐。

成熟的小南瓜掉落後放在花瓶旁邊，看著也很有新意。（Joanna／攝影）
成熟的小南瓜掉落後放在花瓶旁邊，看著也很有新意。（Joanna／攝影）
亞凱迪亞附近城市的Trader Joe's店內，小南瓜樹售價6.99元。（記者邵...
亞凱迪亞附近城市的Trader Joe's店內，小南瓜樹售價6.99元。（記者邵敏／攝影）
華人將小南瓜樹放入花瓶中，為房間增添秋季特有的風采。（Joanna／攝影）
華人將小南瓜樹放入花瓶中，為房間增添秋季特有的風采。（Joanna／攝影）

Trader Joe's 華人 亞凱迪亞

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