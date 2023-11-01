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「Escape Halloween」 北美最瘋狂萬聖節派對 吸引數萬人潮

記者趙健／洛杉磯市報導
10月27、28日「Escape Halloween」魔幻的音樂、視覺藝術和娛樂體驗，吸引了來自世界各地的數萬人潮。（主辦方提供）
10月27、28日「Escape Halloween」魔幻的音樂、視覺藝術和娛樂體驗，吸引了來自世界各地的數萬人潮。（主辦方提供）

萬聖節是美國年輕人每年最期待的節日之一；在眾多的慶祝活動中，「Escape Halloween」狂歡派對無疑是最受矚目的一個。這項盛大的萬人派對10月27、28日在聖伯納汀諾（San Bernardino）如期舉行，魔幻的音樂、視覺藝術和娛樂體驗，吸引了來自世界各地的數萬人潮。

視頻來源：記者趙健/攝影、後製

作為全球知名度最高的萬聖節主題派對之一，「Escape Halloween」自2011年起每年都在南加舉行（疫情期間除外）。今年的狂歡在NOS會展中心上演，從10月27日持續到28日深夜。狂歡派對邀請了來自不同音樂領域的知名藝人，包括Above & Beyond、AFROJACK、Armin van Buuren等，為觀眾帶來動感魔幻的沉浸式音樂表演，將派對氛圍不斷推向高潮。

狂歡派對現場設有三種風格的表演舞台，分別呈現不同類型的音樂。「Feeding Grounds」舞台以貝斯、鼓、中速和嘻哈元素的音樂為主；「Sanitarium」舞台呈現的是硬核、適合狂舞的音樂；「Sewer District」舞台則以浩室音樂（House）和鐵克諾（Techno）這兩種電音類型為主。今年，主辦單位還特別新增了神殿風格的「Wicked Woods」舞台，為觀眾帶來不一樣的體驗。

除了多元的音樂和令人炫目的舞台，「Escape Halloween」設計精心的布景和充滿創意的視覺效果受到年輕人的追捧。瘋狂小鎮、屠夫屋、恐怖藥店、主題酒吧、魔幻噴泉、風火球、摩天輪等娛樂項目和視覺裝置，為這場萬聖節之旅增添了探險和驚奇的體驗。

派對中，參與者們身著各種奇裝異服，從吸血鬼到修女，從警察到漫威英雄，他們變身為不同的角色，在多彩奇幻的氛圍中上演自己的專屬劇本。專程從聖地牙哥趕來狂歡的華人Cyan說：「我覺得Escape Halloween是我參加過最棒的萬聖節Party，不僅舞台酷炫、音樂多樣，還有非常刺激的娛樂項目，特別適合跟朋友一起『放縱一番』。」

派對現場設有三種風格的表演舞台，分別呈現不同類型的音樂。（記者趙健/攝影）
派對現場設有三種風格的表演舞台，分別呈現不同類型的音樂。（記者趙健/攝影）

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