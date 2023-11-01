土狼街頭捕食孔雀 亞市華人驚恐

亞凱迪亞市土狼吃孔雀，引發華人驚恐。(小紅書「阿所的LA生活」)

南加聖蓋博 谷城市今夏以來土狼（Coyote）猖獗，不少民眾家中的萌寵也被土狼攻擊。華人 聚集的山腳城市亞凱迪亞 （Arcadia）以孔雀聞名，但不幸孔雀也淪為土狼的食物，過程還被錄下來，嚇壞華人。

影音：「阿所的LA生活」; 後製：記者王若然

一位網名叫「阿所的LA生活」的網友在社交平台發布了一則視頻。視頻中，在居民區不遠處的綠草坪上，一隻黃色的土狼正在撕咬一隻孔雀。那隻孔雀似乎已經死亡，被土狼任意擺弄著身體也毫不掙扎，後來土狼叼住孔雀背部跑走了。

土狼吃孔雀。（小紅書「阿所的LA生活」）

這位網友介紹，她就住在亞凱迪亞孔雀園附近，平時街上經常看到有孔雀溜達。10月30日早上8約8時，她送孩子上學時，看到街邊驚悚的一幕，就用手機錄了下來。坐在車上的孩子也嚇一跳，不停地說：「它在吃孔雀！」

這樣一則視頻發到網路上卻引發網友熱議。有網友表示，土狼要是抓隻雞就算了，居然把這麼漂亮的孔雀給吃了，真是暴殄天物。還有網友表示，「那孔雀似乎還活著，要不要按個喇叭嚇唬一下土狼。」不過這些評論也被其他網友駁斥，稱孔雀和雞本質上都是動物，生命平等，不應該因為孔雀長得美就「高雞一等」，還有網友表示，土狼吃孔雀是自然規律和生物鏈，不應上前干涉。

「阿所的LA生活」告訴本報，亞凱迪亞市今年的土狼特別多，她經常能在大街上看到土狼，原本以為土狼只在夜間行動，沒想到如今白天都這麼「猖狂」。她在10月23日還拍到一隻土狼就在居民房院子裡待著。

土狼攻擊家畜、寵物已經不是新鮮事，本報就曾報導過該市華人莫小貝的寵物貓被土狼咬死。還有華人家的烏龜、雞被吃掉等事件發生。

亞凱迪亞位於聖蓋博山腳下，該城市大街上經常可以看見美麗的孔雀在散步。而該市的市徽也以孔雀開屏為標誌。不過根據該市市議員鄭博仁（Paul P. Cheng），這些孔雀都是野生的，並沒有特定機構的監管，與其他野生的飛禽走獸無異。對於土狼吃孔雀的視頻，鄭博仁說，這「不犯法」。他說，土狼不只在亞凱迪亞市，所有離山近的城市都有此問題。