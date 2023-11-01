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這樣防範→與狼相處 互不侵犯 可喝斥、噴水威懾

記者王若然／亞凱迪亞報導
有民眾目擊到土狼出沒在居民區。(讀者提供)
有民眾目擊到土狼出沒在居民區。(讀者提供)

根據聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）的「鄰里土狼防範項目」（Neighborhood Coyote Program），秋季是土狼出沒的高峰，民眾可能會更常在社區目擊到土狼。相關機構建議民眾將目擊到土狼的時間、地點上報，民眾通過簡單幾點就可以防範土狼對居民和家畜的攻擊。

根據亞凱迪亞市府防範土狼指導，土狼很早就出現在聖蓋博山腳地帶，土狼在居民區遊蕩也屬於正常現象。如果發現土狼正在捕食其他野生動物，或者遊蕩在公共區域，對人和家畜沒有威脅時，可以置之不理。不過市府鼓勵民眾將土狼出現的時間、地點上報給相關單位，方便專家追蹤土狼的生活軌跡和數量。

民眾任何時候都可以撥打「鄰里土狼防範項目」熱線626-278-8039，該電話在周一至四上午8時至下午6時可轉接人工。民眾也可以電郵至[email protected] 。亞凱迪亞市民可以直接撥打該市土狼熱線：626-5745463。如果民眾有人安全被土狼威脅，請立刻撥打911或亞凱迪亞市警局電話626-574-5151。

近幾年，華人家中萌寵或家畜被土狼襲擊的事件不絕於耳。不過把土狼消除殆盡是不現實的作法，並且土狼是生態系統重要的一環，在控制嚙齒動物的數量上扮有非常重要的角色。對待土狼的一個重要原則，就是盡可能讓土狼遠離人類，人狼互不侵犯。

如在住家附近遇到土狼，可以採取喝斥（hazing）的策略，通過向他們噴水、大喊等起到威懾的作用。避免在外面餵食寵物或流浪貓、狗，因為這些食物會吸引土狼。如果一定要在外面餵食，最後要把食物清理乾淨。清理樹上掉落的果子，丟棄餐廚垃圾時，要封好口。不要將裝有垃圾的垃圾桶長期放在外面。此外，民眾也應該處理掉室外的積水，有時水源與食物一樣可以吸引土狼。

根據聖蓋博谷政府聯盟提供的數據，8月亞凱迪亞市目擊土狼數明顯增多有14起，而5至7月分別有9起、7起、7起。而聖蓋博谷地區8月共有50起，5至7月分別有36、52、41起。一般情況下，土狼的數量會保持穩定。土狼以一個群組為單位，遊走在方圓3至6哩的範圍內。一個群組通常有3至10隻土狼。一個群組佔領一個區域後，會將其視為「領地」捍衛，不讓其他土狼來侵犯。

亞凱迪亞 聖蓋博 華人

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