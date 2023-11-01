洛城新語／矽谷父母「卷娃」實現美國夢

洛城新語

幾周前一個新聞引起華裔 家長圈擔憂。一名SAT考1590分的巴洛阿圖Gunn High高中畢業生，申請16間學校落榜，其中加大系統的學校全數陣亡，他的父親為此向教育部 提交公民權利投訴，並讓亞裔 美國人教育聯合會（AACE）在國會聽證會上陳述案例。

這個新聞引發了兩種截然不同的觀點在網路掀論戰。

一種觀點是批判現在的大學升學制度對亞裔，尤其是比較會念書的華裔不公平。許多學校已公告，不再看SAT或ACT分數，申請大學完全憑藉著學生的在校成績以及課外表現，不過，加州許多學校為了「平等」，仍在錄取名單上有「隱形的種族比率」。

這意味著，同一個科系，若所有族裔的學生錄取比率必須一樣，那就是同族裔內學生互相競爭，這將導致較重視學業成績的亞裔、華裔在申請大學上相對弱勢，尤其是亞裔男學生。採取這種觀點的家長，對於這位Gunn High高中畢業生採取極高的同情，紛紛在網路上表達對自己孩子未來升學的擔憂。

另一派論點是，這位落榜生沒有抓到美國升學的精髓，他雖然衝高了SAT分數，但在校GPA分數沒有突出表現，社團表現太單一，沒有其他特色專長，看起來就是個工程師第二代，成了落榜的主因。

但從這種觀點提出後又掀網戰網路，為何亞裔總要把升學這件事情看得這麼重？現在有太多新移民，不知道美國教育理念為何，而把自己小時候的經驗複製貼上，從小就開始「卷娃」，導致小孩陷入軍備競賽。而這類軍備競賽不限於華裔，通用於全亞裔，尤其印度裔的「卷娃」箇中翹楚。

「卷」這個詞彙最早是來自中國大陸，原本是形容上班族在自己上班的範圍內一直進行內部競爭，好還要更好，該詞被引用在美國華裔家長圈，意思就是小孩之間的互相競爭，從小學習各種才藝、參加補習班，就是為了要贏過其他同齡小孩。

更甚者，連才藝與科目都精挑細選。有自信很會「卷娃」的朋友說，才藝一定要選兩種，一動一靜，且一定都要能夠比賽，這兩項才藝一定要成為佼佼者，拿到名次，未來申請學校才會好看。除了才藝以外，英文和數學也一定要補習。

曾聽過矽谷朋友提及，擔心自己是移民第一代，英文不夠好，無法清楚表達自己的意思，所以小孩三歲時，他除了送小孩上幼稚園，假日還要送去英文補習班，順便連數學都補了，現在進度遠遠超前同學。在他們眼裡，如果小孩能穩穩地申請上任何一間加大，最後再去蘋果電腦這類大公司當工程師，家長就很滿足。

教育不一定有對錯，但很多亞裔把從小補習的經驗複製到小孩身上，連未來的工作都幫忙挑好，在矽谷家長圈的高軍備競賽下，孩子只是在幫父母完成他們的美國夢。