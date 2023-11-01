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服役26年 香港移民方志榮晉升海軍上校

記者趙健／巴沙迪那市報導
方志榮(中)坦言，身為少數族裔，晉升至上校實屬不易，需付出比更多努力。（記者趙健/攝影）
方志榮(中)坦言，身為少數族裔，晉升至上校實屬不易，需付出比更多努力。（記者趙健/攝影）

香港移民方志榮（Arthur C. Fong）晉升海軍後備役上校慶祝活動，日前在巴沙迪那市頤東精點餐廳舉行。活動由蒙特利公園市前市長陳贊新主持，政府要員、海軍軍官、僑團領袖悉數到場慶賀，現場嘉賓雲集、氣氛熱烈。

方志榮於1997年被任命為美國海軍後備軍少尉，2000年以「班級領袖獎」從軍校Navy Supply Corps School畢業，2017年被任命為外務官（Foreign Area Officer），至今已為美國海軍服務26年。方志榮擁有美國陸軍戰爭學院戰略研究碩士學位、洛杉磯加州州立大學金融MBA學位和資訊系統大學學位，並榮獲「海軍嘉獎獎章」和「海軍成就獎章」。

方志榮曾經歷過三次大型軍事行動經歷：2001年參與阿富汗「持久自由行動」；2006年科威特「持久自由行動」；2017年在阿聯酋巴林執行「自由哨兵」行動。 此外，方志榮還於2018年在新加坡留駐六個月，支援東協地區的海軍行動。

方志榮坦言，身為少數族裔，軍隊晉升之路實屬不易。在他參軍的年代，由於沒有導師帶路，曾走過不少彎路，付出了比別人更多的努力。如今，他的一項重要職責是鼓勵華人參軍，用過來人的經驗為新一代華人提供指導。 方志榮說，最大的願望是看到愈來愈多的華人參軍，不只是為軍隊福利，而是真心想要為國家服務，發揮個人才能，為世界和平貢獻一份力量。

方志榮出生於香港，赴美生活已40逾年。和許多移民一樣，初到美國時，方志榮也遇到語言、文化等方面的障礙，但他並沒有因此放棄。他指出，很多華人對參軍存在一個誤解，認為語言問題會阻礙他們在軍隊中的發展。實際上，流利的國語並不意味著熟知華人文化，只要華人對各地區的政治、文化有足夠的了解，就能夠扮演好溝通橋梁的角色，發揮自己的價值。除服務美國軍隊之外，方志榮還以高級系統分析師身分，為洛杉磯市警局工作30年。

方志榮從海軍後備役少校晉升上校慶祝活動上，（記者趙健/攝影）
方志榮從海軍後備役少校晉升上校慶祝活動上，（記者趙健/攝影）
方志榮宣誓就職為海軍後備上校。（記者趙健/攝影）
方志榮宣誓就職為海軍後備上校。（記者趙健/攝影）
加州眾議員方樹強為方志榮佩戴勛章並頒發感謝狀。（記者趙健/攝影）
加州眾議員方樹強為方志榮佩戴勛章並頒發感謝狀。（記者趙健/攝影）

華人 洛杉磯 香港

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