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澳門總商會獎學金 7華生獲獎

記者楊青／洛杉磯報導
來自南加各地和澳門的七名優秀華人學生獲得獎金及獎狀。左五為基金會會長黃維剛。（記者楊青/攝影）
來自南加各地和澳門的七名優秀華人學生獲得獎金及獎狀。左五為基金會會長黃維剛。（記者楊青/攝影）

美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會，日前舉辦2023優秀高中畢業生獎學金頒獎及年度慈善籌款晚會，來自南加州各地和澳門共七位優秀華人學生獲得獎金及獎狀，南加各地近150位熱心人士參加晚會並慷慨解囊，為新一年慈善助學籌款。

今年獲得獎學金的學生分別是，聖蓋博高中畢業入讀聖地牙哥加大的Jason Liu、阿罕布拉高中畢業入讀河濱加大的Jason Jieming Su分別獲得獎金3000元；Simi谷皇家高中畢業入讀伯克萊加大的Yihan Wang、聖瑪利諾高中畢業入讀聖塔芭芭拉加大的Isabelle Kang分別獲獎金2000元；漢廷頓灘瑪麗亞高中入讀聖地牙哥加大的Alan Jiang、洛杉磯高中畢業入讀聖地牙哥加大的Juan Xiu Angela Fan、澳門濠江中學畢業入讀澳門大學的梁永渝分別獲得優勝獎500元。

美國澳門總商會會長陳康寧醫師、澳門總商會基金會會長暨前蒙特利公園市市長黃維剛等參加晚會並向獲獎學生頒獎。黃維剛表示，南加澳門同胞人數雖然不多，目前會員100多位，但大家非常團結，重視教育是澳門華人傳統，大家都願意出錢出力，籌集獎學基金。澳門總商會與很多同鄉會不同，獎學金不局限於澳門子弟，只要孩子達到申請條件，都歡迎申請。

澳門總商會會長陳康寧醫師表示，除籌集獎學金支持優秀學生，基金會的成員中還有很多專科醫師，希望將來組成一個「醫、藥、護」一體的醫療專家團體，到澳門進行交流活動，希望用基金會的平台為澳門做些貢獻。最近三年，已先後有將近30位優秀學子獲得澳門商會獎學金。

美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會23日舉辦2023優秀高中畢業生獎學金頒獎及...
美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會23日舉辦2023優秀高中畢業生獎學金頒獎及年度慈善籌款晚會，圖為大合影。（記者楊青/攝影）

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