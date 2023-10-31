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無車日時隔20年 5萬人「占領」洛城最古老公路

記者趙健／南巴沙迪那市報導
朱昌睿表示，在高速公路上跑步是一次與眾不同的體驗，所有參賽者都非常興奮。（朱昌睿提供）
朱昌睿表示，在高速公路上跑步是一次與眾不同的體驗，所有參賽者都非常興奮。（朱昌睿提供）

由Active SGV主辦的「626黃金街道節」(626 Golden Streets ArroyoFest) ，10月29日上午在洛杉磯最古老的110號公路的Arroyo Seco Parkway路段舉行。活動當天，這條平日車水馬龍的高速公路，被5萬人用跑步、走路、滑板、自行車等不同方式「占領」。主辦單位藉此提倡少開車、多搭大眾運輸的環保出行理念。

視頻來源：記者趙健、Tiktok，記者趙健/後製

早晨6時多開始，天色尚暗，來自各地的參與者纷至沓来，準備來一場非同尋常的戶外體驗。 主辦單位介紹，ArroyoFest於2003年6月15日首次亮相，在當時是非常新穎的活動，給參與者留下深刻的印象；然而，在首屆活動之後，一直沒有機會再次舉辦。 如今時隔20年，ArroyoFest終於再次回歸，讓民眾有機會感受在城市的高速公路上漫步、奔跑、騎行的樂趣。

活動期間，洛杉磯最古老的高速公路Arroyo Seco Parkway被封閉成一段七哩長的無機動車道路，從南巴沙迪那市的Mission街至洛杉磯市的高地公園（Highland Park），再到林肯高地 (Lincoln Heights)。 參與者可從沿途多個出入口進入或離開，依照自己的節奏享受在高速公路上運動的樂趣。 為方便民眾使用，道路還分為兩條方向相反的道路：西側（南行）車道專供人行、徒步旅行者、跑步者、輪椅使用者和小朋友使用；而東側（北行）則是自行車、溜冰鞋、踏板車和滑板的活動區域。

參與者不僅可以自由活動，還可以註冊參加非競賽制運動挑戰。 「10K跑」的華裔選手朱昌睿（Jonathan Chu）表示，這是ArroyoFest第一次在110號高速公路上舉行10公里（約6.2哩）賽跑，對跑步愛好者來說是一次難得且與眾不同的體驗，所有參賽者都非常興奮。朱昌睿補充道，賽事中有些精英選手的最好成績是30分03秒，每哩4分51秒的速度相當出色。

「10K跑」華裔參與者Jon Chu表示，在高速公路上跑步是一次與眾不同的體驗，...
「10K跑」華裔參與者Jon Chu表示，在高速公路上跑步是一次與眾不同的體驗，非常特別。（記者趙健/攝影）

此次活動還吸引許多家庭一同參與。一些家長載著小朋友歡樂騎行，還有一些子女領著父母健行散步，一家人在周日的早晨享受陽光，其樂融融。

這是ArroyoFest第一次在110號高速公路上舉行10公里（約6.2哩）賽跑...
這是ArroyoFest第一次在110號高速公路上舉行10公里（約6.2哩）賽跑。（朱昌睿提供）

洛杉磯 華裔

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