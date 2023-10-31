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專家看校園霸凌：宜及早防止仇恨犯罪

記者子為/洛杉磯報導
在種族關係緊張的當下，校園霸凌也應當被視為一種仇恨犯罪，並得到更多的重視和討論。（EMS提供）
在種族關係緊張的當下，校園霸凌也應當被視為一種仇恨犯罪，並得到更多的重視和討論。（EMS提供）

在種族關係緊張的當下，校園霸凌也應當被視為一種仇恨犯罪，並得到更多的重視和討論。10月27日，少數族裔媒體（Ethnic Media Service，EMS）舉辦線上研討會，探討美國校園霸凌的現狀，主要的受害者和施害者是誰，以及霸凌在更廣泛社會中是否滋養了仇恨文化。

加州民權廳（California Civil Rights Department）戰略與對外事務副主任蒙羅（Becky Monroe）表示，讓所有人都能表達自己是至關重要的，有些霸凌行為是出於仇恨，而有些仇恨則構成犯罪。當下越來越多年輕人成為仇恨犯罪的受害者，加州政府要求學校為學生提供安全和包容的環境，並為學生的權益發聲，以防止他們受到身體和情感的傷害。

來自加州民權廳的蒙羅倡導調動加州的所有資源，保護所有學生的身心健康。（視訊會議截...
來自加州民權廳的蒙羅倡導調動加州的所有資源，保護所有學生的身心健康。（視訊會議截屏）

紐約時報記者斯萊特（Dashka Slater）撰寫過校園霸凌相關的書籍，她首先分享了一起真實案例，一名年輕的韓裔美國人在社交媒體上發表針對非裔女孩的歧視言論，然後引起了一些風波，導致有學生受傷，甚至家長的車被圍攻。斯萊特指出，有數據顯示，許多學生遭遇校園霸凌的原因都和身分問題相關，包括性別認知和族裔。有許多施害者認為這只是玩笑，而不是霸凌，這也需要引起重視。

全國有色人種協進會（NAACP）聖塔芭芭拉（Santa Barbara）辦公室主任博艾蒂（Connie Alexander-Boaitey）表示，加州司法廳的年度報告數據顯示，非裔和拉美裔群體仍然受到最嚴重的校園霸凌。這些受害者雖然年紀還小，但傷害是真實存在的。

公益組織AAPI Youth Rising的創辦人費多爾（Mina Fedor）表示，她在兩年前創立了這個組織，旨在為亞太裔青年爭取權益，創造安全的環境，團結起來應對不平等和歧視問題。費多爾指出，在疫情期間，仇亞情緒不斷上漲，亞裔群體受到了許多攻擊。

One Community Action的工作人員桑托斯（Anahí Santos）表示，雖然有研究表明膚色越淺越不易被攻擊，但拉美裔儘管膚色接近白人，仍然受到很多歧視。該組織的一些活動旨在幫助原住民，並鼓勵社區採取更多行動，減少校園霸凌現象。該組織希望能重新塑造拉美裔和原住民的生活，解決他們面臨的歧視和暴力問題。

專家們共同認為，許多校園霸凌開始於幼兒園和小學時期，因此不能等到中學再應對這些問題，需要儘早展開反對校園霸凌的教育和宣傳。

來自加州民權廳的蒙羅倡導調動加州的所有資源，保護所有學生的身心健康。（視訊會議截...
來自加州民權廳的蒙羅倡導調動加州的所有資源，保護所有學生的身心健康。（視訊會議截屏）

霸凌 歧視 加州

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