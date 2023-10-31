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加州赫見登革熱 民間滅蚊招數盡出

記者楊青/洛杉磯報導
居家超市的各種殺蟲藥琳琅滿目。（記者楊青/攝影）
居家超市的各種殺蟲藥琳琅滿目。（記者楊青/攝影）

去年冬天與今年春季超紀錄的豐沛降雨，讓南加地區面臨蚊蟲挑戰，日前巴沙迪那(Pasadena)公共衛生部確認加州首例本地感染登革熱（dengue）病例。「私家殺蚊秘訣」再次刷頻社群媒體，華洋各家滅蚊高招，為民眾提供參考。

「外面花紅草綠，就是不敢出去」，家住巴沙迪那齊太太表示，今年戶外的蚊子不但多，而且咬人非常凶，沒幾分鐘就能在腿上手臂上留下許多大包，奇癢無比，她做主人在後院請客，實在尷尬，最近的幾場好友聚會，只能改爲室内，少了與大自然接觸的雅致。

「室外蚊蟲猖狂，室内的也很厲害，而且進來就不出去」，家住聖迪瑪斯（San Dimas）山腳社區的李太太說，在南加州居住20多年，從沒見到蚊子像今年這樣凶悍和狡猾，明明看到它們在眼前飛來飛去，卻怎麼也打不到，實在忍無可忍，她只能借用B型血較吸引蚊子的優勢，讓蚊子落在大腿上，再將蚊子拍滅。

不過公共衛生部門表示，這種引蚊吸血的殺蚊方法絕對不可取。巴沙迪那地區10月20日證實首例本地感染登革熱病例，為極為罕見的本地傳播，與國際旅行無關。公衛專家表示，蚊蟲越是猖獗，越要避免遭到叮咬，並盡速全力殺滅蚊蟲。

阿蘇薩居民Linda李說，嘗試過多種滅蚊藥後，她覺得最有效的殺蚊方法是電子滅蟲燈。「我幾乎每個房子都放置殺蟲燈」。為不讓蚊蟲產生抗光性，她的滅蚊燈並非一直開著，而是看到或聽到蚊子飛時，才將燈打開「通常很快就能聽到啪啪的蚊蟲被電擊聲」Linda說，她的滅蚊燈都放在暗處，滅蚊效果明顯更好。

電子殺蟲燈，有民眾表示殺滅蚊蟲和蛾子相當好用。（記者楊青/攝影）
電子殺蟲燈，有民眾表示殺滅蚊蟲和蛾子相當好用。（記者楊青/攝影）

喜歡庭院種植的楊女士表示，多年來她嘗試各種戶外防蚊方法，最後發現一種叫「Repel Mosquito Wipes」最好用，出門前將用藥紙將裸露在外的皮膚擦一遍，幾小時無蚊蟲敢靠近。

多年摸索總結出居家滅蚊方法的方太太表示，她發現洛杉磯地區的居家蟲害得「綜合治理」，先大面積「一次打擊」，然後再小面積有針對性「二次打擊」，幾種殺蟲劑綜合使用，達到「全壘打」效果。

方太太進一步解釋，春季和秋季蚊蟲最厲害，她通常每年5月中下旬和10月左右兩次用殺蟲噴霧Hot Shot（Fogger with odor neutralizer）將整個屋子熏蒸一遍，這種Hot Shot是一種綜合性殺蟲噴霧，能夠對付蟑螂、蜘蛛、蛾子及蚊子等。她家4000呎，通常使用12瓶，將房子所有門窗關閉熏蒸至少四小時，回來打開窗戶透氣大半天，房子的各種蚊蟲基本都被消滅。

廣譜型殺蟲藥對大環境粗略形殺蟲有一定效用。（記者楊青/攝影）
廣譜型殺蟲藥對大環境粗略形殺蟲有一定效用。（記者楊青/攝影）

殺蚊專家表示，長期潮濕和無人進出的地方最容易成為蚊蟲生長壯大的巢穴，比如垃圾桶和回收箱、閣樓、灌木叢、水潭和廢棄的囓齒動物隧道等，都常見大量蚊蟲。不少民眾家中蚊子，相當部分是從戶外自然界帶到室內，而室內缺乏經常性清潔打掃，更造成蚊蟲增加，因此保持室內外清潔很重要，比如避免髒盤子泡在水槽裡過夜，及時清理廚房櫥櫃裡的老舊食物，室内水養綠色植物藥經常換水，戶外噴泉的水要保持流動等，都能減少蚊蟲禍害。

廣譜型殺蟲藥。（記者楊青/攝影）
廣譜型殺蟲藥。（記者楊青/攝影）

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