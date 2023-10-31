聖塔安那強風橫掃南加 掀翻亞馬遜18輪大貨車

亞馬遜的一輛18輪53呎大卡車30日上午在15號公路和210號公路交口附近被強風掀翻，司機輕傷。（圖：李若提供）

聖塔安那焚風（Santa Ana Winds）30日繼續橫掃南加州 ，造成洛杉磯 、河濱、聖伯納汀諾和橙縣等地數千戶斷電。亞馬遜一輛18輪大卡車在聖蓋博 谷東區行駛時被強風掀翻，所幸沒有人員重傷。國家氣象部門提醒，本次強風將持續至10月31日（星期二）。強風期間，汽車行駛過程中，最好與大貨車保持距離。強風同時帶來山火隱患，民眾需多加小心。

亞馬遜的一輛18輪53呎大卡車，30日上午10時左右在15號公路和210號公路交口附近被強風掀翻，司機受輕傷。車禍發生時，旁邊無其他車輛，沒有造成更多人員和車輛受損。加州高速公路巡警局（CHP）表示，南加通常在夏季和秋季出現災害性大風，最高風速可達每小時80至100哩，大型貨車因體型大、重心高；如果車速過快，很容易翻車。與裝滿物品的貨車相比，空貨車更容易被強風掀翻；CHP建議民眾在大風天駕駛時，盡量與貨車保持距離，更不要和它們並行。

受強風天氣影響，洛杉磯市30日對停車實施緊急限制，禁止在火險地區停泊車輛，以便火災發生時，消防車可以快速通過。所有違章車輛將被市府部門拖走，限制令將持續到31日。

本次聖塔安那焚風，29日最高風速一度達到每小時92哩。國家氣象局指出，30日的強風繼續橫掃洛杉磯縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣部分地區，包括包括聖費南度、聖塔克拉利塔和聖蓋博山谷，以及馬里布海岸、聖塔蒙尼卡山脈、卡拉巴薩斯、聖蓋博山脈，以及加州5號和羚羊谷14號高速路路段。山區風速高達每小時35至55哩，平原和山脚地區每小時最高60哩左右。

國家氣象局預報，強風將持續至10月31日，山區最高風速在31日清晨將繼續維持在每小時35至45哩，平原和山脚地區將減弱為每小時20至35哩。

南加消防部門也在10月30日發出大風紅色火警，洛杉磯縣和范杜拉縣（Ventura County）的火警將持續到31日下午2時。消防部門表示，火警地區風速為每小時30至50哩，但空氣濕度只有5至15%，發生山火隱患很高。