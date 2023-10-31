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洛杉磯車展將登場 千輛油電新車爭鋒

記者金維多／洛杉磯報導
第116屆洛杉磯車展即將在11月17日至26日在洛杉磯會展中心震撼來襲。（LA Auto Show）
第116屆洛杉磯車展即將在11月17日至26日在洛杉磯會展中心震撼來襲。（LA Auto Show）

第116屆洛杉磯車展（LA Auto Show）即將在11月17日至26日在洛杉磯會展中心（LA CONVENTION CENTER）震撼來襲。隨著新能源車大勢所趨，今年第一次各大汽車公司都將推出新能源車型，民眾可以在展會中一睹傳統油車和新型電車的未來趨勢，更有機會在賽道上駕駛熱門車款體驗性能與舒適度。

作為年末的壓軸大戲，展會匯集了全球頂尖汽車品牌和行業設計師以及海內外汽車愛好者。洛杉磯車展市場部副總裁David Fortin表示，與去車行看車不同，洛杉磯車展是一個可對比的一站式平台，民眾可以在一個沒有銷售壓力的環境中，體驗甚至駕駛未來12個月的一線汽車製造商推出的車型。

洛杉磯車展電氣化賽道。（LA Auto Show ）
洛杉磯車展電氣化賽道。（LA Auto Show ）

David Fortin表示，今年電氣化和零排放毫無疑問是一大亮點，加州在推動新能源產業扮演著重要角色，要在2035年做到售賣新車全面零排放，這是一條具有挑戰性的里程碑式道路。他認為加州能在2026年做到35%，2028年做到50%。 而洛杉磯車展引導參觀者體驗電氣化之旅，展會不僅有一個教育中心，行業專家分享寶貴經驗，讓民眾深入了解電車的駕駛特性、充電技術和購買獎勵政策等，更有一條獨具特色的電氣測試跑道，每個汽車製造商都會在跑道試駕展現極致的最佳性能。符合條件的愛好者，更有機會在跑道上試駕數十種尖端電車。

洛杉磯車展創辦於1907年，是世界上最大的汽車展會之一。在第一屆洛杉磯車展上，只有不到100輛車參與車展。 如今，展會面積已超100萬平方呎，將有超1000輛最新車型在展會上亮相，包括汽車、電車、插電混動車等。David Fortin表示，洛杉磯車展在歷史上只停辦過3次，除了一戰和二戰以外，最近的一次就是受疫情影響。現在展會及汽車行業，能在過去三年的疫情陰霾中恢復過來，汽車製造商在不同時代有著不同的策略目標，洛杉磯車展為他們提供了一個展示平台及與民眾互動的好機會，參觀者可以體驗最新產品和最前沿技術。

同時，展會也將舉辦著名喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）的11輛個人訂製車型展，作為美國肌肉車的忠實粉絲，他的收藏必將吸引大批愛好者的眼球。本次車展也將首次舉辦美國街頭美食冠軍比賽，民眾在體驗車展的同時，還能享受饕餮盛宴。

有興趣的民眾可以透過官網laautoshow.com/tickets在線訂票，展會提供多種購票計畫，包含家庭和個人的選擇以及VIP服務。

洛杉磯 加州 疫情

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