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洛杉磯豪宅稅違憲訴訟 法官全駁回

編譯陳盈霖／綜合報導
法官裁定洛杉磯豪宅稅將持續存在。（奢侈品經紀公司James Edition）
法官裁定洛杉磯豪宅稅將持續存在。（奢侈品經紀公司James Edition）

福斯（FOX）電視台報導，一名法官日前駁回多起質疑洛杉磯提議的「豪宅稅」（mansion tax）政策合法性的訴訟，意味著這個旨在替經濟適用房籌集資金和解決無家可歸問題的豪宅稅將繼續存在。這些訴訟稱豪宅稅違反加州和城市憲法。然法官仍裁定，訴訟因「法律問題」而失敗。

洛杉磯市檢察官索托（Feldstein Soto）表示，「我很高興洛杉磯民意得到維護。」豪宅稅措施，也稱ULA提案（Measure ULA）和「無家可歸和住房解決方案稅」（Homelessness and Housing Solutions Tax），該提案於去年選舉獲得過半選民支持。

該提案對2023年4月1日或之後出售任何超過500萬元的洛杉磯市房產徵收額外稅收。任何售價超過500萬元的房屋需繳納4%稅，超過1000萬元房屋則需繳納5.5%。

這些稅收將用於增加洛市經濟適用房和無家可歸計畫。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，這兩個問題是她任期內重點關注的議題。她說，為真正解決無家可歸危機，他們需首先防止人們陷入無家可歸的處境。

本月早些時候，貝斯被任命為洛杉磯無家可歸者服務管理局委員會（LA Homeless Service Authority Commission）成員，以「進一步應對城市面臨的頭號危機」。她在去年底上任第一天，就宣布針對無家可歸者進入緊急狀態

洛杉磯 加州 緊急狀態

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