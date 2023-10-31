全美逾10萬人口快速發展城市 南加河濱縣門尼菲市第9

加州在全美十萬人口增長最快城市排名，河濱縣門尼菲市上榜位列第九位。（Menifee市府官網）

加州 近年有更多人口向外遷移，且外遷人口數量，高於搬入加州的人數。但加州仍有一些城市，人口保持正增長，而且速度很快。全美金融科技公司SmartAsset發布全美10萬人以上城市的人口增速排名，其中加州有二個城市進入前20。南加內陸河濱縣的門尼菲市（Menifee）2017年至2022年間，人口從9萬599人增長到10萬9399人，增長17.4%，位列全美第9位。

加州另一城市，位於北加州的普萊塞縣（Placer County）羅斯維爾市（Roseville），2017至2022年間人口也有穩步增長，自13萬5325增加到15萬4826人，增幅達12.2%，排名第20位。

此次統計過程中，SmartAsset基於全美人口普查 數據對344個城市進行排名，發現西南部的城市，其中許多是沙漠郊區，占據榜單排名前列。這些城市包括亞利桑納州 的巴克艾（Buckeye），人口在2017年至2022年間激增48%；內華達州的Enterprise，增長46%；亞利桑納州的古迪爾（Goodyear），增長27%。

SmartAsset的經濟分析主編德約翰（Jaclyn DeJohn）表示，一般來說，除人口外，美西南地區還呈現許多積極的增長指標。事實上，從高收入者增長速度的角度看，德州和亞利桑納州分別排名第二和第四。吸引高收入者前往這些地區的原因之一，可能是相對友好的稅收政策，以及相對比加州沿海地區和主要城市的低生活成本。

在同一個五年期間，加州最大且最昂貴城市，居民人口呈現負增長。舊金山（San Francisco）失去7.8%的人口，聖荷西（San Jose）、洛杉磯（Los Angeles)和聖地牙哥(San Diego)的人口分別下降了5%、3.8%和2.7%。

部分城市人口負增長的趨勢，表明高生活成本的城市，將持續面臨人口外流，而一些較經濟實惠的地區，則迎來居民增長，逐漸成為新的繁榮之地。