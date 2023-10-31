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IAEC雅利舞蹈學校慶20年 300學生獻舞

記者張宏／洛杉磯報導
開場舞蹈學生們身穿紅色舞衣起舞。（記者張宏／攝影）
開場舞蹈學生們身穿紅色舞衣起舞。（記者張宏／攝影）

曾多次參與世界日報中秋和新年活動表演的IAEC雅利舞蹈學校，29日舉辦20周年舞展，數百名學生展示各自的學習成果，包括古典舞、現代舞、拉丁舞蹈等，學生們舞姿翩翩，場面熱鬧。

IAEC雅利舞蹈學校29日舉辦學院舞展，僑團各界人士出席。（記者張宏／攝影）
IAEC雅利舞蹈學校29日舉辦學院舞展，僑團各界人士出席。（記者張宏／攝影）

舞展節目丰姿多釆，「集體舞：感恩有你」、「集體舞：綠之魂」、「拉丁舞」、「街舞串燒」、「獨舞：一夢敦煌」及「集體舞：苗妺妺」 等，每個舞蹈展示學生們的舞蹈技巧和熱情，場內掌聲不斷。

中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺（中）和劉雅利（右）及藝術總監瑩瑩。（記者張宏...
中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺（中）和劉雅利（右）及藝術總監瑩瑩。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺和文化領事毛勤出席舞展。王太鈺表示，感謝舞校在過去20年為弘揚中華文化做的貢獻，舞蹈是古老的藝術，劉雅利老師20年來初心不改，這不僅是舞蹈教育也是文化傳承，未來希望雅利老師能帶著學生們去中國進行文化交流和表演。

劉雅利是國際藝術教育中心創辦人，也是舞蹈學校負責人。她表示，學校成立於2003年，今年正好20年。幾年前，藝術中心發現華裔青少年與兒童缺乏系統舞蹈基本功訓練，劉雅利認為孩子需要打好基本功，才能有更多提升空間，她有責任把東西方舞蹈結合起來，利用自己幾十年的舞台和教學經驗及完善教材 ，為學習舞蹈的兒童、青少年和成人打好舞蹈基本功。

數百名學生展示各自的學習成果同時融合中西舞蹈特色。（記者張宏／攝影）
數百名學生展示各自的學習成果同時融合中西舞蹈特色。（記者張宏／攝影）

舞展現場匯集300多名學生，學生年齡最小只有三歲。令人感動的是，劉雅利20年前在美國的第一個學生如今已是一名藥劑師，依然熱愛舞蹈，她也會回來表演一支舞蹈。看到歷經20年，學生的成長和進步，劉雅利非常欣慰，也以他們為榮。 

教育 洛杉磯 華裔

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