許鞍華洛加大上映新作「詩」 被逼問情史

許鞍華導演（左）與白睿文主任（右）對談。（記者子為/攝影）

10月26日晚，香港 知名導演許鞍華到訪洛杉磯加大 （UCLA），放映她最新作品「詩」，該紀錄片入圍第60屆金馬獎最佳紀錄片。放映現場座無虛席，許鞍華映後先對話洛加大中國研究中心主任白睿文（Michael Berry），接著直爽地回答了不少觀眾提問，其中一觀眾突然逼問其情史，導致全場尷尬大笑。

該紀錄片全長101分鐘，聚焦許鞍華的多位詩人好友，記錄這些詩人與詩歌的故事。電影主要分為三部分，包括訪問香港詩人前輩、探訪隱居深圳的詩人黃燦然、以及舉家搬遷到台灣的詩人廖偉棠，許鞍華本人也一直出現在紀錄片中，與好友一同探討詩歌。

影片放映完畢後，許鞍華以其直爽灑脫的性格與觀眾親切交流。現場一位腦洞大開的觀眾提問表示，想知道許鞍華作品中豐富細膩的情感是否來自其情史，經歷了怎樣的事才能表達出深刻的感情，這樣有些私密的問題引得全場大笑。但許鞍華並沒有被難倒，她直爽表示「人類都有感情，不需要有具體的源泉」。

許鞍華指出，雖然她更被人熟知的是劇情片，但這並非她首次創作紀錄片。因為拍攝的是她的朋友，所以一切都很自然，拍攝對象能相信她是真摯的，可以在她的鏡頭前舒服地展示自我。許鞍華笑稱，如果讓她拍和年輕人相關的紀錄片，會十分困難。

被問到為何自己也出鏡，許鞍華表示並非設計好的，但因為是她和老友對談，鏡頭會捕捉到她，後期她覺得需要有所謂的「主持人」，展現拍攝者和被拍對象之間的關係，所以自己也出現在畫面裡。

紀錄片中展現的好幾位詩人都已離開香港在別地生活，有同學問為何進行這樣的選擇。許鞍華表示，並非故意展現離開香港的詩人，也沒有可以探討所謂的「香港身分」，她覺得每個人都有虛擬的身分，都可以創造自己的身分，並非依據地理位置的。

許鞍華與許多華語世界的明星合作過，包括周潤發 和劉德華，並且多次合作，白睿文主任對此問她感受如何。許鞍華回答，周潤發和劉德華都是很努力的人，能感受到他們在不斷成長和進步，不僅在演技層面，比如她覺得周潤發越來越具備製片思維。

她指出，自己當年也想過申請包括UCLA在內的美國的電影學院，無奈學費太高昂就放棄了。拍攝和詩歌相關的影片是她一直以來的心願，但出於資金緊缺和對詩歌的了解不夠深刻等考量，遲遲沒有開拍。她並不想把詩歌拍成音樂短片（MV），最終決定以紀錄片這一形式展現，通過聚焦更專業的詩人來探索詩歌的世界。