我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不給糖就搗蛋」能玩到幾歲？ 青少年也想玩

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

殭屍房貸復活 屋主繳不出款項面臨法拍

編譯胡立宗／綜合報導

洛杉磯縣卡森市（Carson）的布朗夫婦最近大感困擾，因為「殭屍房貸」（zombie mortgage）找上他們了，而且債權人已經提告，他們的房子隨時可能遭到法拍。

聯邦消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）對殭屍房貸的解釋是，在2008年次貸危機之前，房貸市場極度混亂，許多買房者事實上是百分之百貸款，只是放款者分成8成與2成兩筆，第一筆是一般房貸，屋主仍然定期還款，第二筆理論上類似「二胎」的貸款，則因為金融風暴而暫時消失，很多年都不必還款，但事實上債務仍然存在，只是不斷被轉賣，當貸款突然死而復生時，就是所謂的殭屍房貸，而且多數是殭屍二胎房貸。

因為最早買房時就等於一毛都不必出，理所當然地這間房子的價值一定超過買房者的經濟能力，在「二胎」假死時，屋主看似負得起第一筆房貸，但是當二胎死而不僵時，利率通常很高的二胎就會成為壓垮屋主的最後一擊。

布朗夫婦口中的殭屍債務就是這種。太太Adaina Brown告訴ABC電視台，她們一直以為二胎已經被取消了，因為原始的貸款方通知夫妻不必繳款（給他們），而且這麼多年來，也沒有人向她們索要貸款，因此他們以為二胎已經消失、不必繳了。

但是正如消費者金融保護局所描述的，沒有人追討不代表債務已經消失，只是因為債權不斷轉手，每一個經手人都來不及整理、追討。當債務最後落到Specialized Loan Servicing手上後，他們有能力處理，因此布朗夫婦就又開始收到追繳通知，因為付不起而面臨房子法拍的命運。

正常來說，如果不想信用破產，賣掉房子就可以還清欠款，但是Adaina Brown說她實在太愛這間房子了、捨不得賣掉，因此也陷入兩難，據說Specialized Loan Servicing已經開始走法律程序，再不還款就會面臨法拍命運，但她也繳不出錢，只能向媒體求援。

ABC電視台的瞭解是，Specialized Loan Servicing手上的債權為13萬9000元，而消費者金融保護局曾在2020年公告，Specialized Loan Servicing違法向不必清還者收款，因此該局的Mark McArdle回應，這應是典型的殭屍房貸，理論上債權已經過期，金融機構不能再追討了。

不過，擔心房子被法拍的Adaina Brown說，她還是擔心房子被收走，因為已經有好幾百個仲介商來電，問她要不要賣，反正都已經在前法拍期了（pre-foreclosure）。而保護局也只能提供專門網頁，要Adaina Brown登記，並且標明為急件，局方就會提供協助。

貸款 破產 洛杉磯

上一則

為存錢買房 成年兒女搬回父母家

下一則

南加范杜拉縣 住房短缺3萬6161套最嚴重

延伸閱讀

快閃搶高價墨鏡 金山2劫匪判刑3年

快閃搶高價墨鏡 金山2劫匪判刑3年
H5N1禽流感首入侵南極 威脅企鵝

H5N1禽流感首入侵南極 威脅企鵝
甫上任就遇以巴戰火 參聯會主席布朗籲伊朗勿插手

甫上任就遇以巴戰火 參聯會主席布朗籲伊朗勿插手
NBA／塞爾蒂克布朗「褲子穿反了」 網譏：左手穿上去的

NBA／塞爾蒂克布朗「褲子穿反了」 網譏：左手穿上去的
杭州亞運／中國男籃無緣金牌戰 隊長攬責：不能輸球就怪教練

杭州亞運／中國男籃無緣金牌戰 隊長攬責：不能輸球就怪教練
卸任參聯會主席痛批川普 密利：我們拒向獨裁效忠

卸任參聯會主席痛批川普 密利：我們拒向獨裁效忠

熱門新聞

ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加華人城市血腳印案 女兒斬首母親 頭丟垃圾桶

2023-10-25 17:24
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

2023-10-25 21:30
華人居民李先生在自家的原木地板上發現了白蟻洞穴出口。專家表示，白蟻就是在裏面滋生，成熟到一定程度後飛往大自然尋求生命的延續。（記者楊青/攝影）

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

2023-10-23 02:14
陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
洛杉磯長堤遊民男，人行道上圖謀性侵過路女子。（KTLA）

洛縣遊民強姦未遂過路女 光天化日暴露隱私部位

2023-10-24 16:02
案發現場有數個血腳印。（KTLA）

南加華人聚居城市 40歲女被刺死 現場都是血腳印

2023-10-23 18:14

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅