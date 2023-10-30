全國最佳醫院排名 加州奪冠

洛杉磯加大隆納德·雷根醫療中心被新聞周刊評爲2023年度加州最佳醫院冠軍。（UCLA洛杉磯加大網頁）

加州 最好的醫院是洛杉磯加大 隆納德·雷根醫療中心（UCLA Health-Ronald Reagan Medical Center），此外，在27日出爐的《新聞周刊》(Newsweek) 年度美國最佳醫院排名中，加州還有其他39家醫院上榜，居全國50州之首。

全國任何一家醫院都有資格參與2024年排名，《新聞周刊》今年是首次舉辦醫院排名活動，全國50個州和哥倫比亞特區共有600家醫院參加。

排名主要考慮四項資料來源和《新聞周刊》的合作夥伴提供的相關統計數據，包括醫生數量、醫院管理人員和其他醫療保健專業人員數量、對病患的調查、醫療保險 和醫療補助資料等。

最終分數根據同儕推薦（州內32.5%，州外7.5%）、病患體驗（17.5%）、醫院品質指標（40%）以及標準化病患報告結果測量（PROM）的實施情況進行加權（2.5%）。

加州共有40家醫院登上「最佳榜」。除洛杉磯加大醫療中心外，大洛杉磯地區上榜的醫院還包括：洛杉磯Cedars-Sinai Medical Center、洛杉磯南加大Keck Hospital、洛杉磯加大Santa Monica Medical Center、托倫斯Memorial Medical Center、爾灣加大醫療中心、長堤Memorial Medical Center、富樂頓St. Jude Medical Center、洛杉磯凱瑟醫院、巴沙迪那Huntington Hospital、紅木市Dignity Health-Sequoia Hospital、紅木市凱 瑟醫院、托倫斯Mary Medical Center、北嶺Dignity Health-Northridge Hospital Medical Center、聖塔蒙尼卡Saint John's Health Center、伍蘭岡凱瑟醫院。