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聖塔安那焚風襲南加 火災風險升級恐停電

洛杉磯訊
聖塔安那焚風29日席捲了南加州部分地區，這種乾燥的熱風極易引發火災。（國家氣象局）
聖塔安那焚風29日席捲了南加州部分地區，這種乾燥的熱風極易引發火災。（國家氣象局）

本季首場聖塔安那焚風（Santa Ana Winds）29日（周日）侵襲南加州部分地區，這種乾燥且溫暖的強風，增加了南加州的火災風險。國家氣象局（NWS）預計，本次聖塔安那焚風將持續至30日（周一）晚10時，洛杉磯縣和范杜拉部分地區甚至到周二都會受到影響。

國家氣象局稱，南加州的洛杉磯縣和范杜拉縣（Ventura County）的部分地區，將在周日至周一晚感受到時速高達60哩的陣風。其中，北風及東北風區域的風速預計為每小時20至30哩，陣風時速可達每小時50哩；部分山區則可能出現每小時60哩的瞬時強風。

在洛杉磯縣，受強風影響的地區預計主要位於北部地區，包括聖費南度、聖塔克拉利塔和聖蓋博山谷，以及馬里布海岸、聖塔蒙尼卡山脈、卡拉巴薩斯、聖蓋博山脈，以及加州5號和羚羊谷14號高速路路段。

國家氣象局提醒，強風增加了火災的風險。據KTLA 5電視台報道，29日下午，隨著強風來襲，范杜拉縣卡邁利洛（Camarillo）已經發生了灌木叢火災。此外，強風還可能吹倒未固定的物體和樹枝，並導致停電的狀況。強風還可能對駕駛造成困難，特別是對於高車身車輛的駕駛者而言。

聖塔安那焚風是一種典型的季節性強風，常出現在美國加州南部和部分西部地區，如南加州、南內華達州和亞利桑納州。這種風起源於內陸的高壓氣壓，是一種劇烈且非常乾燥的下坡風，容易引發火災。焚風通常在秋天和冬天來臨時出現。

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