唐藝舞坊公演 古典舞盛宴

唐藝舞坊學員表演中國古典舞蹈。（記者楊青/攝影）

2023唐藝舞坊年度大型公演暨謝露嬉原創舞蹈作品晚會，28日晚在聖迪瑪斯市（San Dimas）博尼塔藝術中心舉行，從三歲到72歲約200多名舞者同台演出，32個舞蹈和音樂以舞者倒敘日記和時空穿梭方式呈現，歷代華服與古典舞交相輝映，為現場觀眾獻上一場美輪美奐的中國古典舞蹈盛宴。

當晚表演中心座無虛席。聯邦眾議員 趙美心表示，謝露嬉和唐藝舞坊多年來堅持弘揚中華文化，以中國古典舞蹈，讓下一代華洋孩子認識和學習中國古典舞蹈和音樂之美。

晚會由唐藝舞坊創始人、青年舞者謝露嬉近三年傾力創作的精品集結而成，全場由「靈花雨頌」、「歌賦山河」、「西域玄舞」、「閑情逸致」四篇章組成，來自聖蓋博 谷各地的不同年齡舞者傾力演出，台下掌聲一浪連接一浪。謝露嬉表示，當天演出32個舞蹈作品，是她這些年結合教學經驗、藝術審美和生活感悟的原創作品，也是對舞蹈教學的梳理和總結。

本次演出與傳統舞蹈表演最大不同，是以謝露嬉第一人稱的舞蹈日志作為主線，倒敘故事和歷史，隨著一波波舞者的登台，觀眾仿佛穿越5000年的華夏文化和音樂舞蹈長河。教學精益求精的謝露嬉，和團隊一起將本次晚會打造美輪美奐。兩個小時的演出，通過中國古典舞蹈，展現中國古典詩詞歌賦的韻味與東方美學，歌、賦、詩、舞水乳交融，細膩溫婉又波瀾壯闊。謝露嬉表示，業餘舞蹈愛好者們表現舞蹈作品，同樣需要藝術性、觀賞性和編排合理性，她依據不同班級學員的學習程度，為學生們量身打造適合的舞蹈作品。

為呈現更好的視覺效果，謝露嬉邀請好萊塢燈光設計師和舞美設計團隊，讓學員體會從教室到舞台，從學習到實踐的成長過程。業餘舞者經過嚴謹學習和排練，同樣能夠出色完成良好的舞台表演。謝露嬉感謝主創人員的辛苦付出，感謝學員和家長大力支持。