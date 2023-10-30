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唐藝舞坊公演 古典舞盛宴

記者楊青/聖迪瑪斯報導
唐藝舞坊學員表演中國古典舞蹈。（記者楊青/攝影）
唐藝舞坊學員表演中國古典舞蹈。（記者楊青/攝影）

2023唐藝舞坊年度大型公演暨謝露嬉原創舞蹈作品晚會，28日晚在聖迪瑪斯市（San Dimas）博尼塔藝術中心舉行，從三歲到72歲約200多名舞者同台演出，32個舞蹈和音樂以舞者倒敘日記和時空穿梭方式呈現，歷代華服與古典舞交相輝映，為現場觀眾獻上一場美輪美奐的中國古典舞蹈盛宴。

當晚表演中心座無虛席。聯邦眾議員趙美心表示，謝露嬉和唐藝舞坊多年來堅持弘揚中華文化，以中國古典舞蹈，讓下一代華洋孩子認識和學習中國古典舞蹈和音樂之美。

晚會由唐藝舞坊創始人、青年舞者謝露嬉近三年傾力創作的精品集結而成，全場由「靈花雨頌」、「歌賦山河」、「西域玄舞」、「閑情逸致」四篇章組成，來自聖蓋博谷各地的不同年齡舞者傾力演出，台下掌聲一浪連接一浪。謝露嬉表示，當天演出32個舞蹈作品，是她這些年結合教學經驗、藝術審美和生活感悟的原創作品，也是對舞蹈教學的梳理和總結。

本次演出與傳統舞蹈表演最大不同，是以謝露嬉第一人稱的舞蹈日志作為主線，倒敘故事和歷史，隨著一波波舞者的登台，觀眾仿佛穿越5000年的華夏文化和音樂舞蹈長河。教學精益求精的謝露嬉，和團隊一起將本次晚會打造美輪美奐。兩個小時的演出，通過中國古典舞蹈，展現中國古典詩詞歌賦的韻味與東方美學，歌、賦、詩、舞水乳交融，細膩溫婉又波瀾壯闊。謝露嬉表示，業餘舞蹈愛好者們表現舞蹈作品，同樣需要藝術性、觀賞性和編排合理性，她依據不同班級學員的學習程度，為學生們量身打造適合的舞蹈作品。

為呈現更好的視覺效果，謝露嬉邀請好萊塢燈光設計師和舞美設計團隊，讓學員體會從教室到舞台，從學習到實踐的成長過程。業餘舞者經過嚴謹學習和排練，同樣能夠出色完成良好的舞台表演。謝露嬉感謝主創人員的辛苦付出，感謝學員和家長大力支持。

聯邦眾議員趙美心、中國駐洛杉磯總領館副總領事李春林、僑務領事安明栓、舊金山華星藝術團團長暨美國華人舞蹈家協會董事會主席何曉佩、聖蓋博谷各城市華裔民選官員以及南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華、美國華人婦女聯合會會長張嫻等數十個大型社團僑領觀看表演。

唐藝舞坊創始人青年舞者謝露嬉。（記者楊青/攝影）
唐藝舞坊創始人青年舞者謝露嬉。（記者楊青/攝影）
唐藝舞坊創始人青年舞者謝露嬉（後中）和晚會部分表演者。（記者楊青/攝影）
唐藝舞坊創始人青年舞者謝露嬉（後中）和晚會部分表演者。（記者楊青/攝影）
全體舞者來自聖蓋博谷各地的200多位舞者參加演出。（唐藝舞坊提供）
全體舞者來自聖蓋博谷各地的200多位舞者參加演出。（唐藝舞坊提供）
孩子們表演中國古典舞蹈。（記者楊青/攝影）
孩子們表演中國古典舞蹈。（記者楊青/攝影）
來自聖蓋博谷各地的200多位舞者參加演出。（唐藝舞坊提供）
來自聖蓋博谷各地的200多位舞者參加演出。（唐藝舞坊提供）
聯邦眾議員趙美心（右）向唐藝舞坊創始人、青年舞者謝露嬉頒獎，感謝她為弘揚中國古典...
聯邦眾議員趙美心（右）向唐藝舞坊創始人、青年舞者謝露嬉頒獎，感謝她為弘揚中國古典舞蹈傳統在海外傳承付出的努力和心血。（記者楊青/攝影）
聯邦眾議員趙美心（左二）向唐藝舞坊創始人、青年舞者謝露嬉（右二）和晚會主創人員頒...
聯邦眾議員趙美心（左二）向唐藝舞坊創始人、青年舞者謝露嬉（右二）和晚會主創人員頒獎。（記者楊青/攝影）
唐藝舞坊創始人、青年舞者謝露嬉（後中）和晚會部分表演者。（記者楊青/攝影）
唐藝舞坊創始人、青年舞者謝露嬉（後中）和晚會部分表演者。（記者楊青/攝影）

華人 眾議員 聖蓋博

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