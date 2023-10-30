慶華裔日 華人獨立編創沉浸式秀
第四屆加州華裔日，日前在洛杉磯市舉辦。為慶祝這一節日，由華人編創的沉浸式秀「Se7en」，進行現場表演，帶領現場百餘觀眾感受東西方文化的融合。
由加州眾議員陳立德（Philip Chen）起草並獲通過的加州華裔日法案，將每年10月23日命名為華裔美國人日（Chinese American Day），以彰顯華裔美國人對加州和美國的重要歷史貢獻。陳立德當晚也參加活動，他表示將努力把華裔日從加州發展至全美，進一步促進多元文化的交流與理解。
活動主辦方Johnney張積極為華裔爭取權益，也是華裔日發起人之一。他表示，舉辦活動目的，是讓更多人知曉華裔日，借助沉浸式的藝術互動和表演，讓大家全方面了解華裔對美國的貢獻及東西文化融合。
承辦方聖幕文化由一群藝術家、策展人和教育者共同創立，他們致力於培養超越區域和文化界限的深厚藝術欣賞能力。其榮譽主席張祥華（Charlie Zhang）致力於華人社區公益和藝術事業，他表示，希望為慶典注入深刻文化內涵，探索東方與西方文化的融合，彰顯加州華裔日的重要性。
這場沉浸秀的制作人Yaya Zhang表示，Se7en代表數字「七」，充滿神秘力量。在東方，七情六欲的概念已流傳數百年，而在西方則有七種欲望的傳統。音樂的七個音符一直被視為和諧與平衡的象征。因此她用「七」將東方和現代的西方音樂與表演元素結合，觀眾可從七張裝飾牌中選擇下一個節目的表演形式，讓整個夜晚充滿驚喜和未知，而觀眾也成為表演的一部分。
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