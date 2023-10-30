慶華裔日 華人獨立編創沉浸式秀

第四屆加州華裔日日前在洛杉磯市區舉辦，為慶祝這一節日，華人獨立編創的沉浸式秀「Se7en」現場表演。（主辦方提供）

第四屆加州華裔 日，日前在洛杉磯市舉辦。為慶祝這一節日，由華人 編創的沉浸式秀「Se7en」，進行現場表演，帶領現場百餘觀眾感受東西方文化的融合。

由加州眾議員陳立德（Philip Chen）起草並獲通過的加州華裔日法案，將每年10月23日命名為華裔美國人日（Chinese American Day），以彰顯華裔美國人對加州和美國的重要歷史貢獻。陳立德當晚也參加活動，他表示將努力把華裔日從加州發展至全美，進一步促進多元文化的交流與理解。

活動主辦方Johnney張積極為華裔爭取權益，也是華裔日發起人之一。他表示，舉辦活動目的，是讓更多人知曉華裔日，借助沉浸式的藝術互動和表演，讓大家全方面了解華裔對美國的貢獻及東西文化融合。

承辦方聖幕文化由一群藝術家、策展人和教育者共同創立，他們致力於培養超越區域和文化界限的深厚藝術欣賞能力。其榮譽主席張祥華（Charlie Zhang）致力於華人社區公益和藝術事業，他表示，希望為慶典注入深刻文化內涵，探索東方與西方文化的融合，彰顯加州華裔日的重要性。