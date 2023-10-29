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反恐裝甲車也變裝 洛杉磯機場警察「Trunk or Treat」派對 萬聖節與民

中央社／洛杉磯29日專電
美國近年流行Trunk or Treat是「不給糖就搗蛋」（Trick or Treat）改良版本，舉辦方式是車輛聚集在停車場，打開後車廂展示萬聖節嚇人裝飾。（中央社）
美國近年流行Trunk or Treat是「不給糖就搗蛋」（Trick or Treat）改良版本，舉辦方式是車輛聚集在停車場，打開後車廂展示萬聖節嚇人裝飾。（中央社）

萬聖節是美國重要節日，洛杉磯國際機場警察局（LAXPD）舉行後車廂派對Trunk or Treat與民眾同樂，造價高昂的反恐裝甲車也加入嚇人行列。

美國近年流行Trunk or Treat是「不給糖就搗蛋」（Trick or Treat）改良版本，今天在洛杉磯國際機場警察局的停車場，十多輛車子打開後車廂，展示各種嚇人的鬼怪裝飾，邀警察家眷、社區居民一同感受萬聖節歡樂氣氛。

警局發言人、隊長羅德里格斯（Karla Rodriguez）向中央社記者表示，洛杉磯機場警察局是洛杉磯郡規模第4大的執法機構，擁有將近1000名員警，包括機場警官、安全人員、交通警察和專業人員，職責是確保旅客安全。

羅德里格斯說，Trunk or Treat比起傳統挨家挨戶要糖的Trick or Treat要更有機動性，今天在警局的停車場，車子聚在一起發揮創意，和孩童一起享受歡樂時光。

警車、消防車都加入派對，成了孩子們要糖搗蛋的背景。其中最大亮點是一台Lenco Bearcat輪式裝甲車，這是洛杉磯國際機場處理恐怖攻擊、人質危機等重大事件的利器。台灣的警政署3年前也曾添購一台。

特勤隊女性警官李德爾（Starla Reader）向中央社記者介紹，這台裝甲車可搭載12名特勤隊員，車頂有武器塔台，周圍有步槍射擊的窗口，輪胎旁有扣環可加掛防爆鋼板，車頭正面裝有撞擊桿，用來衝撞進入建築物。

這輛平常用來對抗歹徒的裝甲車，今天則是掛上骷髏頭、蜘蛛絲等恐怖元素，一起加入Trunk or Treat嚇人行列。

李德爾表示，機場勤務非常忙碌，就像是一座小城市一般，每天有來自世界各地的旅客，特勤隊值勤的範圍很廣，除了主要建築物之外，包括飛機起降的跑道也是特勤隊的職責。

有的員警穿著制服，也有員警加入變裝，與周邊居民同樂。消防部門調派一輛雲梯車、一輛消防車加入這場萬聖節活動，車子開進場的時候，民眾給予掌聲，感謝消防人員的辛勞。消防員用頭盔裝著糖果，發給前來要糖的孩童。

洛杉磯國際機場警察局與民眾同樂，在停車場舉行Trunk or Treat後車廂派...
洛杉磯國際機場警察局與民眾同樂，在停車場舉行Trunk or Treat後車廂派對。（中央社）
洛杉磯國際機場警察局舉行萬聖節活動，平時用來處理恐怖攻擊、人質危機等重大事件的裝...
洛杉磯國際機場警察局舉行萬聖節活動，平時用來處理恐怖攻擊、人質危機等重大事件的裝甲車也布置了蜘蛛絲、骷髏頭等嚇人裝飾。（中央社）
洛杉磯國際機場警察局一輛Lenco Bearcat輪式裝甲車參與萬聖節活動，車頂...
洛杉磯國際機場警察局一輛Lenco Bearcat輪式裝甲車參與萬聖節活動，車頂上有武器塔台。這輛裝甲車平時用在機場值勤，處理重大維安事件。（中央社）

洛杉磯國際機場 萬聖節

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