亞裔名人堂年度人物 華裔亮眼

亞裔嘻哈電音組合Far East Movement兩名成員和The Doors樂隊Robby Krieger合影。（記者張宏╱攝影）

亞裔 名人堂（Asian Hall Of Fame）日前舉辦第19屆年度人物盛典，今年有多名華裔成為年度人物，包括希望之城免疫腫瘤 學主席Peter H. Lee、慈善家張祥華夫婦、華人 女編劇Adele Lim、威娜公司首席執行官Annie Young-Scrivner、慈善家Shang-Li和黃貝蒂。 慈善家張祥華夫婦。（記者張宏／攝影）

今年的年度人物充分展現亞裔在各個領域影響力。年度人物音樂開拓者Far East Movement、EDM製作人Jennifer Lee (TOKiMONSTA)皆出席。超微（AMD）首席執行官蘇姿丰（Lisa T. Su）通過視頻表達感謝，萬向美國總裁倪頻派代表出席。

希望之城免疫腫瘤學主席Peter H. Lee表示，他研究免疫腫瘤24年，致力發現更好治療癌症的方法；亞裔很注重身體健康，鍛煉身體能有效預防和抗擊癌症。他作為亞裔社區的一員，希望能積極推動亞裔權益。 名人堂創始家族代表Karen Wong發言慶祝該家族來美國160周年。（記者張宏／攝影）

張祥華夫婦多年致力慈善，他們表示，華人為實現美國夢來到美國，希望能把傳統華人文化和精神傳承給下一代。他們夫婦自覺做得還不夠多，希望繼續為社區做出更多貢獻。尤其中美關係緊張，他們希望在民間能建立和保持友好關係，幫助更多人。 年度人物希望之城免疫腫瘤學主席Peter H. Lee 博士。（記者張宏／攝影） 年度人物慈善家Shang-Li博士和黃貝蒂夫婦。（記者張宏／攝影）

威娜公司首席執行官Annie Young-Scrivner由奶奶撫養長大，從小在多語言家庭生活，讓她以亞裔身分為榮。女編劇Adele Lim表示，她正為一部電視和電影撰寫劇本，希望能盡快和大家見面，亞裔故事有很多素材和角度，希望被更多人看到。 亞裔名人堂10月21日晚在Beltmore酒店舉辦第19屆年度人物盛典。（記者張宏╱攝影）

慈善家Shang-Li博士和黃貝蒂感謝他們的付出能被看到和肯定，他們的父母一直教育後代要回饋社區，希望華人要團結，盡量做到最好。萬向美國總裁倪頻的代表Yi Zhang表示，倪頻是萬向美國創始人，在他的帶領下，萬象從1994年至今成為在美國跨20個州和有1萬多名員工的企業。 亞裔名人堂21日晚舉辦第19屆年度人物盛典，圖為董事會成員Lily Li（右六）和她的朋友們。（記者張宏／攝影）

去年年度人物，華裔喜劇女演員梁嬌穎（Jiaoying Summer）作為頒獎嘉賓並表演。她表示，將於11月6日在紐約喜劇節（New York Comedy Festival）的阿波羅劇院（THE APOLLO）登場表演，展示華人女性和單親媽媽的喜劇人生。 名人堂CEO謝明錦和威娜公司首席執行官Annie Young-Scrivner（右）合影。（記者張宏／攝影）