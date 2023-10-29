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「攀登金山」呈現華裔女性奮鬥史

派洛斯福德訊
電影「攀登金山」透過史實資料、訪談和珍貴照片等歷史記錄，生動展示了美國歷史上不同時代華裔女性拼搏的故事。（美國加州南灣華人協會提供）
電影「攀登金山」透過史實資料、訪談和珍貴照片等歷史記錄，生動展示了美國歷史上不同時代華裔女性拼搏的故事。（美國加州南灣華人協會提供）

由派洛斯福德區圖書館（Palos Verdes Library District）主辦、美國加州南灣華人協會協辦的紀錄片「攀登金山」(To Climb a Gold Mountain) 觀影會，日前在該圖書館舉辦。

視頻來源：美國加州南灣華人協會

電影「攀登金山」透過史實資料、訪談和珍貴照片等，生動展示美國歷史上不同時代華裔女性的拼搏奮鬥過程，包括首位登上美國硬幣的好萊塢傳奇華裔女星黃柳霜、在美國入土為安的政治人物蔣宋美齡、美國國會首位華裔女性眾議員趙美心等，是一部講述美國華人移民史的紀錄片。該片榮獲艾美獎、世界人道主義獎、洛杉磯好萊塢電影節最佳專題紀錄片獎、國際電影節金獎等多項國際性大獎。

本片導演阿茲米博士親臨現場，與華人學生及觀眾面對面交流。（美國加州南灣華人協會）
本片導演阿茲米博士親臨現場，與華人學生及觀眾面對面交流。（美國加州南灣華人協會）

本片導演阿茲米博士 (Dr. Alex M. Azmi) 親臨現場，與觀眾面對面互動問答，反響熱烈。來自羅耀拉瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University）電影專業的三位中國學生導演張孟橋、劉暢雋永、陳逸然，與阿茲米導演就電影的內容和技術問題進行了深入探討。文物收藏家陳燦培博士也在觀映會上展示他收藏的淘金時代的珍貴物品和資料。

有華人觀眾表示，這部影片講述美國華裔移民的發展演變和歷史傳承，過去的經歷讓華人更加珍惜今日來之不易的自由，激勵大家繼續努力維護華人權益、改善華人所處社會環境。

現場觀眾對該片讚譽有加。（美國加州南灣華人協會）
現場觀眾對該片讚譽有加。（美國加州南灣華人協會）

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