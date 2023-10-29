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今年蜘蛛變多 獵奇展揭秘原因 展期至11月26日

記者趙健、子為╱洛杉磯報導
洛杉磯自然歷史博物館的蜘蛛園正進行著一場獵奇展覽。（世說新聞團隊/攝影）
洛杉磯自然歷史博物館的蜘蛛園正進行著一場獵奇展覽。（世說新聞團隊/攝影）

不少華人反應，南加今年蜘蛛比往常更多，專家表示，這其實是氣候變化造成的。當下，在洛杉磯自然歷史博物館的蜘蛛園（Spider Pavilion），正進行著一場恐怖獵奇展覽，供民眾欣賞和了解蜘蛛的同時，分享與家中蜘蛛「打交道」的訣竅。

（世說新聞團隊製作）

蜘蛛園目前正開放中，會持續到11月26日，需提前預約，每人有30分鐘的觀賞時間。根據蜘蛛園內的專家介紹，園內大約有十多個種類的蜘蛛，約四百多隻，蜘蛛最珍貴也最在乎的財富就是他們的網，它們能通過蛛網的震動來感受獵物和整個世界。如果蛛網遭到破壞，它們會尋覓新的適合結網的地方。

至於今年南加為何蜘蛛比往常多，專家表示，這主要是由天氣造成。由於南加今年降水較多，氣候濕熱，滋生很多蚊蟲，為蜘蛛提供更豐盛的食物，所以導致蜘蛛的繁榮生長。

不過，專家也建議，不必太害怕蜘蛛，因為大多蜘蛛不會攻擊人類，只在乎結網和捕食，且生活中見到的多數蜘蛛雖然有一定毒性，但並不至於對人體造成傷害。專家不建議將家中的蜘蛛滅絕，因為他們可以幫忙清理掉家中的蚊蟲。如果真要消除部分蜘蛛，方法也有多種，免費的方法包括徹底清潔家內外、使用強力吸塵器、或用紙巾處理。

世說新聞團隊走進蜘蛛園內，蜘蛛並不如想像中的隨處可見，需要仔細尋覓。有的蜘蛛在樹葉間結網，有的懸掛在棚頂曬太陽，有的則像變色龍一般善於隱藏，乍眼看上去和樹葉一樣。蜘蛛通常夜間覓食，白天休息或結網，參觀時能看見園內大多蜘蛛處於靜止狀態，但也有少數蜘蛛在品嚐捕獲的美味食物。值得一提的是，作為肉食動物的蜘蛛，也會吃同類。

園內的「墨西哥火焰蛛」也吸引不少訪客圍觀，雖然它是一種體型較大的蜘蛛，但並不具毒性，性格也較為溫順。這種蜘蛛常棲息在沙漠灌木區的洞穴中，喜歡在植物上編織三維的網絡，用於捕捉飛行昆蟲。「刺背輪網蛛」也是一種非常值得看的蜘蛛，它的外觀獨特，腹部布滿尖刺狀突起。主要分布在美國東南部、加勒比海地區以及中南美洲。

黑寡婦蜘蛛通常不會主動攻擊人類，只有在被捏或被踩時才會咬人。（世說新聞團隊/攝影...
黑寡婦蜘蛛通常不會主動攻擊人類，只有在被捏或被踩時才會咬人。（世說新聞團隊/攝影）

大名鼎鼎的「黑寡婦」蜘蛛其實體型僅長1至1.5釐米，常被形容為「致命殺手」。黑寡婦的毒液含有神經毒素，其中最主要的成分是拉特羅毒素（Latrotoxin）。這種毒素對哺乳動物的神經系統產生影響，可能引起嚴重的疼痛和其他症狀。但實際上，黑寡婦並不會主動攻擊人類，只有在被捏或被踩時才會咬人，而且黑寡婦的咬傷對大多數成年人而言通常不會致命，但其咬傷通常非常疼痛，並伴隨著肌肉痙攣、噁心、嘔吐和其他症狀。

南加 墨西哥 肌肉

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