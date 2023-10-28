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SRLA助弱勢長跑訓練 亞裔參與

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為參與長跑比賽學生。（主辦者提供）
圖為參與長跑比賽學生。（主辦者提供）

南加聖蓋博谷東區拉朋地市（La Puente）日前舉辦一場10公里長跑活動。這是洛杉磯學生長跑（Students Run LA，簡稱SRLA)馬拉松培訓項目的一部分，有來自弱勢社區的3300名學生與500名教師志願者參加，其中部分亞裔學生也成為這支長跑隊伍成員。

主辦方介紹，在參加洛杉磯馬拉松賽前的為期六個月長跑訓練中，SRLA組織學生訓練跑步距離逐漸增加。本次10公里賽跑，是學生們備戰馬拉松賽事的第二場比賽。拉朋地市與SRLA合作，在2023年將這項活動帶回城市，也是一場年度萬聖節跑步活動。

SRLA是非營利組織，目的是透過長跑鍛鍊，激勵培養和幫助洛杉磯弱勢社區的中學生和高中生。幫助學生樹立自信、耐力和領導力，同時提供他們參加長跑比賽機會，最終完成參與洛杉磯馬拉松賽事的目標。組織者認為，SRLA是透過長跑和運動，來激發貧困社區中年輕學子潛能的組織，通過長跑來建立社區連接和增強學生自信心。

SRLA日前迎來新首席執行官和總裁阿維祖（Gabriela Arvizu），他表示，這是一個在南加延續30餘年的傳統項目，覆蓋學生8萬人，祝賀他們在通往洛杉磯馬拉松賽事道路上到達一個里程碑。

據主辦者表示，在過去35年間，活躍在洛杉磯地區的非營利組織SRLA，一直在提供免費的青少年馬拉松訓練計畫。每年在190所公立學校建立個安全、支持性的社區網絡，有3000多名熱愛長跑學生，與志願指導教師一起完成馬拉松訓練課程。

馬拉松 洛杉磯 南加

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