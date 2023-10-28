節日季開始 洛縣公衛局籲保護兒童健康安全

洛杉磯縣公共衛生局提醒民眾和家長，從萬聖節開始的年底節日季，注意保護兒童的健康和安全。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣公共衛生局（Public Health Department）26日發布通告，提醒民眾和家長，從萬聖節 開始的年底節日季，注意保護兒童的健康和安全。

南加地區萬聖節慶祝活動將在本周末登場，同時拉開年底三大節日序幕。公衛局指出，隨著節日大型活動和民眾聚會增多，傳播疾病的風險可能會增加。雖然目前因COVID-19住院的人數和死亡人數處於較低水平，但11月通常是呼吸道病毒傳播開始增加的時期，包括6個月以上的孩童在內，鼓勵接種最新的新冠疫苗和流感疫苗 ，對於某些人來說，也建議接種RSV（呼吸道融合病毒）疫苗。

公衛局表示，當兒童出現呼吸道病毒症狀（如咳嗽、喉嚨痛和/或發燒）時，家長應該幫他們進行COVID-19檢測 。如果孩子感覺不舒服，請留在家中不要上學和參加活動，以減少將疾病傳播給他人的風險，同時建議在室內與其他人在一起時，佩戴口罩，防止呼吸道病毒傳播。

31日萬聖節，孩子們如果要玩「不給糖就搗蛋（trick-or-treating）」，家長和監護人應該全程給與陪伴，並注意使用人行道和手電筒。為了增加安全性，發放零食的居民應保持門廊、樓梯間和人行道照明。孩子在食用討回的糖果和其他零食前，家長應注意檢查，未包裝或打開的食品都不要食用。

對於室內的萬聖節活動，如果孩子近期接觸過罹患呼吸道疾病的家人和朋友，最好在聚會前進行新冠病毒檢測，避免可能的病毒傳播。

洛縣公衛局26日公布的數據顯示，洛縣從10月4日至25日三周內，每日新增感染新冠人數在217人至303人之間，為2022至2023年高峰期的12%至19%。每日感染重症率在2.6%至3.3%之間，住院人數在342至467人之間。每日相關死亡在3至5人之間。

公衛局建議兒童和成人在出現呼吸道疾病症狀時進行新冠病毒檢測，如呈陽性應至少隔離5天，並在與其他人在一起時戴口罩十天。第五天後，如果症狀輕微且有所改善，且在不使用退燒藥物的情況下至少24小時沒發燒，則可解除隔離。那些有呼吸道症狀且檢測呈陰性者，如果仍有症狀，與人同處室內時應戴口罩，以避免傳播另一種呼吸道病毒。

公衛局再次提醒家長和民眾注意檢測。目前洛市圖書館和洛縣圖書館各個分館都提供免費的COVID-19檢測。居民也可以在公衛局疫苗接種點找到檢測試劑盒。有關免費COVID-19檢測試劑盒的完整信息，可上網ph.lacounty.gov/COVIDtests。