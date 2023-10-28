周末去哪玩／新洛杉磯動物園 城市大公園

洛杉磯動植物園的正門口。(蕭愛／攝影)

洛杉磯動物園 在洛市地標天文台附近，五號高速公路旁，近年不斷翻新改造，成為動物、植物相結合的市區大公園，動植物各有棲息之地，豐富多元，是洛杉磯市區非常好的大公園。

影音來源：記者蕭愛

洛杉磯動物園有悠久的歷史，1912年即成立開業，當時名為格里斐斯動物園（Griffith Park Zoo)，1966年關閉，改建為現在的洛杉磯動物園。1992年1月公園水管爆裂，導致半個動物園缺水，洛杉磯市政府隨即宣布花費3億元重新翻修打造，如今是煥然一新的動物園。2002年動物園還經過認證，成功的兼具植物園功能，它有15個不同的植物群，800多個不同的物種，7000多種植物。走在園內，不只觀賞動物，還可兼欣賞園區內的一草一木。它現在的名稱洛杉磯動物園和植物園（Los Angeles Zoo and Botanical Gardens）。

巨型卡布亞植物。(蕭愛／攝影)

洛杉磯動物園在五號高速公路旁，44號出口，跟隨洛杉磯動物園指標很容易找到停車場，在寸土寸金的洛杉磯市區，動物園的停車場竟然是免費的，一般來說很容易找到停車位。

留以前票根 門票可省3元

目前進門票價是成人22元、年長者19元、兒童17元，三歲以下免費。有以前使用過的票根可以節省3元。一般開放的時間是上午10時，下午5時關閉。

洛杉磯動物園有133畝，動物分布在山陵起伏山坡地上，當初重建時，參考近鄰聖地牙哥動物園的模式，依稀能見相似模樣，這麼大的動物園大部分要靠腳力，一定要穿舒適的鞋，才能走遍整個動物園。周末假日遊客較多時，園區有電動車行駛，可搭乘園內區間車。

動物園每個轉角處都懸掛動物園的彩色地圖，照著地圖走，連10歲的孫女都會看，她幫我們導航，遊遍整個動物園。

這片鬱鬱葱葱的山林起伏之地是數千種動物之家，在門口迎賓的是人模人樣的貓鼬(Meekat)、和色彩柔和的火鶴鳥，動物園準備火鶴鳥的食物，可以在義工指導下餵食火鶴鳥。

斑馬的家紫薇正盛開。(蕭愛／攝影)

令人印象深刻的動物很多，孫女最喜歡斑馬，十幾隻斑馬自由自在的在小園區內漫步飲水。色調分明的馬兒忽然躺在地上，四腳朝天搖晃，塵土飛揚。四周桃紅色的紫薇花正盛開，黑白分明的斑馬生活在最美的環境中。

園內的長頸鹿看起來特別健康。(蕭愛／攝影)

澳洲 袋鼠、無尾熊 清晰可見

東南亞大象的家豪華又氣派。(蕭愛／攝影)

洛杉磯動物園的大象有兩種，一種來自非洲，一種來自東南亞。來自東南亞的大象有漂亮的瀑布風景，每天可以在瀑布下沖涼，顯得乾淨又氣派。我們看到牠時，牠正好在尿尿，旁邊的工作人員說，牠尿尿的水都有上噸重之多，很有趣。

動植物園內每個轉角處都有指示標誌。(蕭愛／攝影)

澳洲區有袋鼠、無尾熊，都能清晰的看到。無尾熊旁有位年邁的女義工，坐在椅子上為遊客介紹澳洲動物，其精神令人感佩。

忽然聽到很聒噪的聲音，順著聲音走過去，是關在籠子裡的猴子，牠們的長手臂吊在半空中，還大嚷大叫，吸引人們過去關注。

黑猩猩在特定區內，好大一群，可是牠們動也不動。(蕭愛／攝影)

黑猩猩在動物園有很大一群，牠們蹲在山邊石階上，曬著太陽，好像都不動，動物園對黑猩猩的行為舉止都有詳盡的研究，牠們前後搖晃，頭髮豎起來、跺腳、搥胸，拖曳樹枝或敲打樹木，這就是牠們維護自己並在團體中獲得地位的方式。等級最高的雄性黑猩猩在食物和伴侶上都獲得第一優先選擇權。

動植物的正門前都是椰子樹。(蕭愛／攝影)

園內的猴子最吵鬧。(蕭愛／攝影)

洛杉磯動物園1990年至2000年初，曾經有多次動物逃出事件發生，甚至引起新聞時況轉播，至少有35隻動物逃離，包括斑馬、黑猩猩、袋鼠和羚羊。近年動物園管理改革，情況已經有所改善。

東南亞的建築使園區充滿異國風情。(蕭愛／攝影)

經營管理動物園不容易，公園除致力管理動物，還刻意種植各種有特色的植物，現在的動物園感覺像是風景美麗的大公園，動物的家園也照顧的很清潔，沒有任何異味，遊客可以在此看到稀有和瀕臨絕種的動物。動物園的每張門票都有助於保護瀕臨滅絕和脆弱的物種。

周末去哪玩

名稱

Los Angeles Zoo and Botanical Gardens

地址

5333 Zoo Dr, Los Angeles, CA 90027

聯絡電話

(323) 644-4200

資料來源：採訪整理 蕭愛／製表