華人駕車遊湖 遭2熊圍堵僅一窗之隔

兩華女在景區被一對母熊和幼崽圍堵。（受訪者Lisha提供）

南加華人 Lisha最近與朋友自駕前往太浩湖遊玩，沒想到她在車內休息時，竟被兩隻黑熊圍堵，兩面夾擊十分驚險。 Lisha用手機記錄了自己被熊包圍的全過程。

視頻來源：受訪者Lisha ，記者趙健/後製

Lisha表示，當天因為身體不適，她決定留在車內休息。 沒想到朋友們離開車不到五分鐘，就看兩隻熊從遠處向車子走來。「我的第一個反應是『愣住了』，變得特別緊張。我開始看牠倆本來離車還有一段距離，可是轉眼的功夫，小熊就出現在我面前了。」

從視頻中可以看出，兩隻熊的體型一大一小，看起來像是一對母子，牠們朝著車的方向走來。當牠們接近車身時，鏡頭已經無法拍攝到牠們了。但突然間，一隻熊頭從車前窗探出來，牠的前爪扒在車身上，不停嗅聞車窗的縫隙，此時的Lisha與牠只隔了一塊玻璃；在車的另一邊，體型較大的熊媽媽在後車門上用鼻子急促地打探車內的動靜，後座上Lisha的朋友已被車外這頭「巨獸」嚇得緊縮起來，並試圖用衣服的帽子盡可能蓋住自己。

「直到那隻小熊跟我對視後，才突然跑開了。」Lisha說，熊的視力很差，剛開始可能並沒有發現到車內有人。

事後，護林員告訴Lisha，黑熊的聽覺和嗅覺非常敏銳，能夠聞到20哩外的氣味。 Lisha分析，很可能是因為當天早上他們在車上吃了烤雞，開門時散開的肉味招來了這對「熊媽熊崽」。 「可我們早晨吃的雞，遇到熊時已經是下午六點了！」