我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

「毛茸茸大物」按門鈴 萬聖節來訪討糖

洛杉磯訊
家用監控影片顯示，這隻熊到一戶人家門口惡作劇，在逃跑前按響了門鈴。（匿名屋主）
家用監控影片顯示，這隻熊到一戶人家門口惡作劇，在逃跑前按響了門鈴。（匿名屋主）

加州部分地區，有熊來家中拜訪不是稀奇的事情，但遇上像人一樣會按門鈴的熊，難免令人害怕同時又忍俊不禁。一則家用監控影片顯示，三頭熊來到聖伯納汀諾縣(San Bernardino)一戶人家門口惡作劇，在逃跑前按響了門上的門鈴。

（視頻素材源自匿名屋主，記者子為後製）

10月25日凌晨0時45分左右，尤卡帕（Yucaipa）一戶住宅的家用監控系統捕捉到了三頭熊，牠們漫步到房子的前廊。其中一隻毛茸茸的「惡作劇者」靠近門鈴時，會用後腿站起來，開始嗅、抓、舔監控攝像頭，把鼻子湊到攝像頭前。

在整個過程中，熊時不時會退後一步，看看身後，也許是想確認夥伴們是否想分享樂趣。然後，熊重新將注意力轉移到門鈴上，用嘴巴舔了舔門鈴，屋內就響起了門鈴聲。

按響門鈴後，熊彷彿在等待主人開門一樣，在門前停了下來。因為萬聖節在即，這頭熊的表現彷彿在說「不給糖就搗蛋」。然後牠又在相機上抓了幾下，最後帶著不那麼冒險的同伴離開了現場。

國家公園管理局（ National Park Service）列出了一系列在遇見熊時保護自身的提示和技巧，其中包括平靜地與熊交談，這樣牠就知道你是人類而不是獵物，盡可能保持冷靜。不可以做的事情包括快速逃離、爬上樹來躲避或給熊食物等。

加州 萬聖節

上一則

加州中小學課間強制休息30分鐘 禁教師藉懲罰設限

下一則

洛杉磯64%待售屋 100萬起跳 500萬元以上為12%

延伸閱讀

金山華埠民眾戴勞力士表 等紅綠燈時遭破窗搶劫

金山華埠民眾戴勞力士表 等紅綠燈時遭破窗搶劫
南加灰熊按門鈴 萬聖節來訪討糖

南加灰熊按門鈴 萬聖節來訪討糖
新加坡辱罵護士華女 自稱書記實為陪酒女 判囚40天+罰款

新加坡辱罵護士華女 自稱書記實為陪酒女 判囚40天+罰款
頂配無人駕駛計程車價廉物美 接送位置仍不精準

頂配無人駕駛計程車價廉物美 接送位置仍不精準
周末這樣玩／採果季 尤卡帕蘋果谷遊客如織

周末這樣玩／採果季 尤卡帕蘋果谷遊客如織
市清潔局長要求給垃圾車裝攝像頭 監督換邊停車

市清潔局長要求給垃圾車裝攝像頭 監督換邊停車

熱門新聞

ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加華人城市血腳印案 女兒斬首母親 頭丟垃圾桶

2023-10-25 17:24
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

2023-10-21 02:16
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

2023-10-25 21:30
華人居民李先生在自家的原木地板上發現了白蟻洞穴出口。專家表示，白蟻就是在裏面滋生，成熟到一定程度後飛往大自然尋求生命的延續。（記者楊青/攝影）

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

2023-10-23 02:14
該實驗室業主為62歲的中國公民朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）。（聯邦司法部DOJ）

加州恐怖實驗室 中國籍業主被捕

2023-10-20 19:31
案發現場有數個血腳印。（KTLA）

南加華人聚居城市 40歲女被刺死 現場都是血腳印

2023-10-23 18:14

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多