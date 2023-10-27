「毛茸茸大物」按門鈴 萬聖節來訪討糖

家用監控影片顯示，這隻熊到一戶人家門口惡作劇，在逃跑前按響了門鈴。（匿名屋主）

在加州 部分地區，有熊來家中拜訪不是稀奇的事情，但遇上像人一樣會按門鈴的熊，難免令人害怕同時又忍俊不禁。一則家用監控影片顯示，三頭熊來到聖伯納汀諾縣(San Bernardino)一戶人家門口惡作劇，在逃跑前按響了門上的門鈴。

（視頻素材源自匿名屋主，記者子為後製）

10月25日凌晨0時45分左右，尤卡帕（Yucaipa）一戶住宅的家用監控系統捕捉到了三頭熊，牠們漫步到房子的前廊。其中一隻毛茸茸的「惡作劇者」靠近門鈴時，會用後腿站起來，開始嗅、抓、舔監控攝像頭，把鼻子湊到攝像頭前。

在整個過程中，熊時不時會退後一步，看看身後，也許是想確認夥伴們是否想分享樂趣。然後，熊重新將注意力轉移到門鈴上，用嘴巴舔了舔門鈴，屋內就響起了門鈴聲。

按響門鈴後，熊彷彿在等待主人開門一樣，在門前停了下來。因為萬聖節 在即，這頭熊的表現彷彿在說「不給糖就搗蛋」。然後牠又在相機上抓了幾下，最後帶著不那麼冒險的同伴離開了現場。

國家公園管理局（ National Park Service）列出了一系列在遇見熊時保護自身的提示和技巧，其中包括平靜地與熊交談，這樣牠就知道你是人類而不是獵物，盡可能保持冷靜。不可以做的事情包括快速逃離、爬上樹來躲避或給熊食物等。