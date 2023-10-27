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疑聘非法勞工 洛多家酒店遭查

洛杉磯訊
多位在艾美德爾菲娜酒店（Le Meridien Delfina）抗議的員工，和地方檢察官賈斯康一同在酒店前舉行記者會，公布酒店涉及的違法行為和工會的最新訴求。（截至CBSla）
多位在艾美德爾菲娜酒店（Le Meridien Delfina）抗議的員工，和地方檢察官賈斯康一同在酒店前舉行記者會，公布酒店涉及的違法行為和工會的最新訴求。（截至CBSla）

洛杉磯縣地方檢察官辦公室已對多家受罷工衝擊的酒店展開調查，其中艾美德爾菲娜酒店（Le Meridien Delfina）涉及嚴重的勞工法違規行為，包含雇用非法工人、違法工時和兒童勞動。這一連串行為已引起檢察官賈斯康（George Gascón）的注意，並示將徹查此事，確保法律得到遵守，保護弱勢群體的權益。

自7月開始，Unite Here Local 11 工會開始在洛杉磯地區的多家酒店進行罷工，但各方的溝通仍陷入僵局。工會代表格瓦拉（Juan Munoz-Guevara）強烈譴責部分酒店雇主的行為，他表示，這些雇主不僅試圖破壞罷工，還透過僱用非法移民作為取代原有員工的手段，這樣的做法對於維護工人權益構成嚴重威脅。

賈斯康則表示，他的辦公室與州勞工廳緊密合作，對此事展開深入調查。他們將著重調查是否存在工資盜竊、不正確的帳簿記錄以及違反兒童勞動法的情況。他保證，將全力維護每一位工人的權益和尊嚴。

截至截稿時間，多家媒體試圖聯繫艾美德爾菲娜酒店採訪，但酒店方面尚未給予任何回應。而從7月初開始，罷工工人要求酒店提供更好的薪資、醫療保健和福利。然而，代表當地酒店的談判小組則認為工會的要求過於苛刻。

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