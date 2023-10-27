AT&T捐2萬元 AYC培訓人才改善設施

亞裔青少年中心（Asian Youth Center，AYC）25日收到了來自AT&T電信公司2萬元的捐款。（記者王若然／攝影）

亞裔青少年中心（Asian Youth Center，AYC）25日收到了來自AT&T 電信公司2萬元捐款，該筆資金將用於支持青少年和家長領導發展計畫（Youth & Parent Leadership Program，YPLD）。

出席當天的支票授予儀式的有：AYC理事長Bryan Chau、AYC執行長傅美雪（Michelle Freridge）、聖蓋博 副市長吳程遠（John Wu）、市議員丁言愉（Tony Ding）和Denise Menchaca、阿罕布拉 （Alhambra）市議員 Adele Andrade Stadler、阿罕布拉學區教委Kenneth Tang、AT&T洛杉磯聖蓋博谷地區對外事務經理Carmen Cuevas。

根據Bryan Chau以及傅美雪，這筆資金將用來完善和提升YPLD項目的硬件和軟件設施。該項目主辦單位包括阿罕布拉教師協會和洛杉磯聯合教師協會，旨在幫助青少年和家長獲得社會資源。具體內容包括19個學生項目和俱樂部，家長教育課程，暑期課程等。每個項目每周會安排約三次會面，每次會面時間為1至1.5個小時，地點就在學區的高中教室。AYC是該項目的合作方之一。

吳程遠表示，AYC多年來一直致力於服務低收入、新移民家庭，幫助他們渡過難關，更好地在美國生活。他相信在共同的努力下，未來會更好。

丁言愉表示，感謝AT&T的善舉，他們來源於社區回饋於社區。這筆善款可以幫助年輕人從小有關愛社會的意識，也為社會培養下一代的領導。

阿罕布拉市議員 Adele Andrade Stadler是YPLD項目的支持人之一，她代表阿罕布拉市議會向AT&T代表Carmen Cuevas頒發了賀狀。