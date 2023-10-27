我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

AT&T捐2萬元 AYC培訓人才改善設施

記者王若然／聖蓋博報導
亞裔青少年中心（Asian Youth Center，AYC）25日收到了來自AT&T電信公司2萬元的捐款。（記者王若然／攝影）
亞裔青少年中心（Asian Youth Center，AYC）25日收到了來自AT&T電信公司2萬元的捐款。（記者王若然／攝影）

亞裔青少年中心（Asian Youth Center，AYC）25日收到了來自AT&T電信公司2萬元捐款，該筆資金將用於支持青少年和家長領導發展計畫（Youth & Parent Leadership Program，YPLD）。

出席當天的支票授予儀式的有：AYC理事長Bryan Chau、AYC執行長傅美雪（Michelle Freridge）、聖蓋博副市長吳程遠（John Wu）、市議員丁言愉（Tony Ding）和Denise Menchaca、阿罕布拉（Alhambra）市議員 Adele Andrade Stadler、阿罕布拉學區教委Kenneth Tang、AT&T洛杉磯聖蓋博谷地區對外事務經理Carmen Cuevas。

根據Bryan Chau以及傅美雪，這筆資金將用來完善和提升YPLD項目的硬件和軟件設施。該項目主辦單位包括阿罕布拉教師協會和洛杉磯聯合教師協會，旨在幫助青少年和家長獲得社會資源。具體內容包括19個學生項目和俱樂部，家長教育課程，暑期課程等。每個項目每周會安排約三次會面，每次會面時間為1至1.5個小時，地點就在學區的高中教室。AYC是該項目的合作方之一。

吳程遠表示，AYC多年來一直致力於服務低收入、新移民家庭，幫助他們渡過難關，更好地在美國生活。他相信在共同的努力下，未來會更好。

丁言愉表示，感謝AT&T的善舉，他們來源於社區回饋於社區。這筆善款可以幫助年輕人從小有關愛社會的意識，也為社會培養下一代的領導。

阿罕布拉市議員 Adele Andrade Stadler是YPLD項目的支持人之一，她代表阿罕布拉市議會向AT&T代表Carmen Cuevas頒發了賀狀。

Carmen Cuevas表示，這筆資金來源於AT&T加強社區網路、應軟件條件的專項資金。她說，AT&T很高興能頒發這筆資金給AYC，希望能匯集社區的軟硬件設施改善。

AT&T捐款2萬元給亞裔青少年中心，(左起)丁言愉、Denise Menchac...
AT&T捐款2萬元給亞裔青少年中心，(左起)丁言愉、Denise Menchaca、Bryan Chau、Adele Andrade Stadler、Carmen Cuevas、吳程遠、Kenneth Tang、傅美雪。（記者王若然／攝影）

AT&T 阿罕布拉 聖蓋博

上一則

衝撞反仇亞集會 喊「滾回中國去」 他面最高1年監禁

下一則

開車衝撞反仇亞集會並辱罵 男認罪

延伸閱讀

歹徒搶劫警察開槍 阿罕布拉一小學緊急關閉

歹徒搶劫警察開槍 阿罕布拉一小學緊急關閉
粵港澳商會 吸納新理事會員

粵港澳商會 吸納新理事會員
台灣留學生協會成立 促台美學術文化交流

台灣留學生協會成立 促台美學術文化交流
南加房市9月進入淡季 專家：華人區房價仍堅挺

南加房市9月進入淡季 專家：華人區房價仍堅挺
當代樂坊洛城壓軸演出 觀眾驚艷

當代樂坊洛城壓軸演出 觀眾驚艷
亞市亞洲秋慶 3萬紅包統統有獎

亞市亞洲秋慶 3萬紅包統統有獎

熱門新聞

ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加華人城市血腳印案 女兒斬首母親 頭丟垃圾桶

2023-10-25 17:24
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

2023-10-21 02:16
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

2023-10-25 21:30
華人居民李先生在自家的原木地板上發現了白蟻洞穴出口。專家表示，白蟻就是在裏面滋生，成熟到一定程度後飛往大自然尋求生命的延續。（記者楊青/攝影）

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

2023-10-23 02:14
該實驗室業主為62歲的中國公民朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）。（聯邦司法部DOJ）

加州恐怖實驗室 中國籍業主被捕

2023-10-20 19:31
案發現場有數個血腳印。（KTLA）

南加華人聚居城市 40歲女被刺死 現場都是血腳印

2023-10-23 18:14

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多