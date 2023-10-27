LAX航空職業日 千人參與創新高
洛杉磯世界機場(LAWA，市府航空管理部門) 25日在洛杉磯國際機場(LAX) 舉辦航空職業日活動，學生參與人數創歷史新高，超過1100名當地高中生與航空公司和代理機構互動，了解航空行業的職業道路。
該活動已舉行八 屆，包括商用飛機、設備演示及來自航空公司、執法、建築等30多個機構代表參加招聘會。LAWA代理首席執行官Bea Hsu 表示，機場歡迎數百名當地學生來到這裡，希望能激發他們對航空業的興趣，有機會探索廣泛職業選擇並與行業專家建立聯繫。從航空公司飛行員到機械師，再到建築工人，該行業有數千個關鍵職位需要填補，感謝合作夥伴幫助LAWA培養下一代本地航空專業人才，並確保行業未來的成功。
現場四架商用飛機，包括美國航空的波音777-300、達美航空和聯合航空的波音737，及捷藍航空的空中巴士 A321，都開放供參觀和拍照。這些航空公司和西南航空公司的飛行員、空服員及其他代表在場討論各種職業前景。學生們排隊坐在駕駛艙裡，探索飛機新功能。
NASA阿姆斯壯飛行研究中心還現場展示一架T-34C飛機，美國海關和邊境保護局（CBP）展示一架直升機。學生還可了解有關聯邦機構工作更多信息，包括今年首次派代表參加的聯邦調查局 (FBI)、聯邦航空管理局 (FAA)、CBP 和運輸安全管理局 (TSA) 。洛杉磯機場警察局、洛杉磯消防局和加州公路巡邏隊向學生講述急救人員在航空領域扮演的角色。
許多當地社區大學和洛杉磯州立大學學生出席這場活動，討論繼續深造機會。參與洛杉磯國際機場計畫的幾家建築公司也向學生講述各自在機場的角色。學生來自洛杉磯聯合學區的13所學校，包括 Bell Senior High、Bernstein Night School、Bravo Medical Magnet等。
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