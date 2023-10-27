LAX航空職業日 千人參與創新高

學生們排隊坐在駕駛艙裡，探索飛機新功能。（LAX提供）

洛杉磯世界機場(LAWA，市府航空管理部門) 25日在洛杉磯國際機場 (LAX) 舉辦航空職業日活動，學生參與人數創歷史新高，超過1100名當地高中生與航空公司和代理機構互動，了解航空行業的職業道路。

該活動已舉行八 屆，包括商用飛機、設備演示及來自航空公司、執法、建築等30多個機構代表參加招聘會。LAWA代理首席執行官Bea Hsu 表示，機場歡迎數百名當地學生來到這裡，希望能激發他們對航空業的興趣，有機會探索廣泛職業選擇並與行業專家建立聯繫。從航空公司飛行員到機械師，再到建築工人，該行業有數千個關鍵職位需要填補，感謝合作夥伴幫助LAWA培養下一代本地航空專業人才，並確保行業未來的成功。

現場四架商用飛機，包括美國航空的波音777-300、達美航空和聯合航空的波音737，及捷藍航空的空中巴士 A321，都開放供參觀和拍照。這些航空公司和西南航空公司的飛行員、空服員及其他代表在場討論各種職業前景。學生們排隊坐在駕駛艙裡，探索飛機新功能。

NASA阿姆斯壯飛行研究中心還現場展示一架T-34C飛機，美國海關和邊境保護局（CBP ）展示一架直升機。學生還可了解有關聯邦機構工作更多信息，包括今年首次派代表參加的聯邦調查局 (FBI)、聯邦航空管理局 (FAA)、CBP 和運輸安全管理局 (TSA) 。洛杉磯機場警察局、洛杉磯消防局和加州 公路巡邏隊向學生講述急救人員在航空領域扮演的角色。