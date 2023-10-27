「尋找你的盟友」 供社區學院無證生免費法律援助

加州社區學院基金會負責人Alonso Garcia。(會議視屏截圖）

聯邦和加州 為社區學院學生、尤其是無證學生量身打造的免費法律服務進入第二年，兩年中為5至7萬的無證社區學院學生提供無償法律援助服務。項目服務負責人24日表示，該項目同時服務加州115所社區學院的註冊學生。

少數族裔媒體中心24日與移民 法律資源中心（Immigrant Legal Resource Center，ILRC）和加州社區學院基金會（Foundation for California Community College）共同主辦「尋找你的盟友 - 社區學院無證學生的新法律生命線」專題研討，邀請移民法律服務專家、大學管理人員和受益學生簡報法律援助對無證學生的幫助以及他們面臨的法律挑戰。

與會者表示，「夢想法案」（DREAM Act）和加州對無證人口的保護長達十年的法律鬥爭仍在繼續，政府提供的無償法律援助Find Your Ally（findyourally.com）正成為無證學生的法律生命線，同時為所有有需要的加州人提供法律援助。

參加當天研討的加州社區學院基金會負責人Alonso Garcia表示，「尋找你的盟友」是透過高等教育 法律服務計畫提供的，是一項史無前例的加州資助項目，旨在為加州社區學院的所有學生及其家人提供免費的移民法律援助，其中包括獲得DACA學生（童年入境暫緩遣返）費用的機會。 學生無論是全日制或非全日制、學分或非學分課程、雙重註冊和成人教育課程都有資格。

Garcia表示，從2022年開始，由加州社會服務廳和加州各地法律援助機構合作，提供免費法律服務的種類非常廣泛，社區學院學生只要輸入自己的郵編，就能找到附近的服務機構，得到法律援助。而需要提供的個人信息要求並不高，只要名字、信箱以及註明尋求什麼樣的法律幫助，所有個人信息都將得到保護。

移民法律保護組織律師Manoj Govindaiah表示，無證學生獲得法律援助的兩大障礙，一是難以獲得高質量的法律服務，二是偏遠地區的交通困難。也因此，政府推出的免費法律援助，使得大批地處偏遠地區和資源缺乏的無證人士獲得高品質的法律援助。目前除了實體服務外，還有很多線上和網路服務。

移民法律保護組織律師Manoj Govindaiah。(會議視屏截圖）

洛杉磯蒙克萊半島學院學生服務處負責人Kelly Fletes表示，很多學生在疫情期間遭受了巨大挑戰，很多學生支付了成千上萬元的法律服務費，但申請案卻不了了之。她表示，很多無證學生的情況比較複雜，並不是每個學生都適合使用免費法律援助服務，但至少可以通過相關渠道將他們轉介到其他的可以幫忙的機構去。

洛杉磯蒙克萊半島學院學生服務處負責人Kelly Fletes。(會議視屏截圖）