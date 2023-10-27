政治評論家：紐森才是在選總統的人

「國會山莊報」專欄作家杭特認為，加州州長紐森以其他活動之名，行競選總統之實。（美聯社）

美國政治新聞網站「國會山莊報」（The Hill）專欄作家杭特（Derek Hunter）表示，儘管拜登 將獲得民主黨 提名為總統候選人，但加州州長紐森 （Gavin Newsom）才是真正在競選總統的人。

杭特說，為防拜登最終不敵其年齡和衰退的心智放棄競選連任，此刻在中國訪問的紐森正以其他活動作為名目，行競選總統之實。不過，杭特認為，拜登退出選舉的可能性很小。但無論拜登明年還是2028年下台，紐森是有機會被民主黨拱上台的。

至於擺明將身分認同政治（identity politics）置於個人優點之前的民主黨是否能犠牲其他可能的人選，讓紐森成為民主黨的掌舵人？杭特認為，民主黨並沒有太多選擇。試問，有多少人說得出另一位夠資格參選總統的民主黨知名人士？

然而，民主黨仍可能對是否提名紐森競選總統猶豫不決，但不是因為紐森在執政上的缺點。最大的問題在於他是異性戀白人。杭特稱，這項特質通常不會被認為是缺點，但對民主黨基礎選民來說，這有如沉船上一袋石塊。此外，紐森出身富裕，也是不受選民歡迎的特質。

如果要推紐森出來選總統，民主黨就必須抛棄他們最有當選希望的候選人，副總統賀錦麗（Kamala Harris）。儘管賀錦麗不太受選民歡迎，但她也不太可能心甘情願讓出這個機會給紐森。至於曾競選過總統的喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton），在2016年敗給川普後，已無法東山再起。

因此，紐森現在可說是民主黨最好的選擇。杭特表示，儘管不斷否認有意參選總統，紐森正以總統候選人形象出訪外國。

杭特認為，紐森與中國簽署的氣候協議不過是象徵性的，沒有實質意義。因為明知身為全球最大、最頑固的碳汙染源的中國不一定會遵守這些協議，紐森此行只是一場小小的造勢宣傳活動。

嚴格來說，紐森並沒有真的競選總統，但從他的舉動來看，他已明確表示，如果有需要，他已做好準備。