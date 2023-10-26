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聖地牙哥青年大使 體驗台式烤肉文化

本報訊
FASCA聖地牙哥分會第一屆幹部合影。前排右起為諮詢導師曾詩韻及柳靜娟、僑務委員謝家樹。(橙僑中心)
FASCA聖地牙哥分會第一屆幹部合影。前排右起為諮詢導師曾詩韻及柳靜娟、僑務委員謝家樹。(橙僑中心)

海外青年文化大使協會(FASCA)聖地牙哥分會近日在聖地牙哥縣舉行秋季月會，為第一屆幹部授證，並提供台式中秋節烤肉文化的體驗。當天有23位青年文化大使參加活動，希望透過活動能讓青年文化大使瞭解台灣人的中秋節習俗及烤肉文化，並傳遞台灣節慶文化給當地社區的居民。

FASCA 聖地牙哥分會諮詢導師曾詩韻表示，僑務委員會 FASCA 的培訓核心是「領導、服務、文化、傳承」，此次文化培訓課程是以中秋節為主題，讓青年文化大使透過文化體驗來了解台灣人的風俗民情及人文精神。現場不但準備了台式烤肉，還有綠豆椪、蛋黃酥等台式月餅，以及柚子等應景食品。希望透過諮詢導師的文化教學，以及青年文化大使的親身體驗，進一步將台灣中秋節文化介紹給當地朋友，以宣揚台灣獨特的飲食文化及人文精神。

此次活動除了體驗中秋節文化以外，當天也為第一屆FASCA聖地牙哥分會幹部舉行授證。在僑務委員暨FASCA聖地牙哥分會顧問謝家樹、僑務諮詢委員黃莉莉、僑務顧問孫麗敏、中華學苑中文學校前校長法薇、兩位諮詢導師及所有貴賓、家長的見證下，為第一屆幹部舉行授證典禮。

分會諮詢導師柳靜娟表示，授證典禮代表賦予幹部責任及使命，除了要為聖地牙哥分會建立規章制度，也有許多系統待建立，不但如此，他們還背負著領導及傳承的使命。因此，建立團隊向心力及合理的幹部分工著實為現階段最重要的任務之一。新任會長黃暐凌、賴為希皆為具領導團隊經驗的優秀人才，相信在她們的帶領下，聖地牙哥分會定會開展穩健的新局。 

青年文化大使動手烤肉體驗台式中秋烤肉的文化與樂趣。 (橙僑中心)
青年文化大使動手烤肉體驗台式中秋烤肉的文化與樂趣。 (橙僑中心)

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