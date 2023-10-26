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聖蓋博萬聖節活動明登場 鬼屋、造型大賽嗨翻

記者王若然／聖蓋博報導
聖蓋博萬聖節活動27日登場，屆時將有最佳萬聖節造型大賽等趣味活動。（聖蓋博市府網站）
聖蓋博萬聖節活動27日登場，屆時將有最佳萬聖節造型大賽等趣味活動。（聖蓋博市府網站）

聖蓋博市（San Gabriel）將在10月27日（周五）舉辦萬聖節活動，屆時不僅有「不給糖就搗蛋」，還有鬼屋、萬聖節造型大賽等趣味活動。

該萬聖節活動將在27日下午5時開始，到晚上9時結束。地點位於聖蓋博大劇院廣場（320 S. Mission Drive）。在活動上將有小朋友最愛的萬聖節要糖環節，與傳統的挨家挨戶要糖不同，這次在Mission Drive將有裝扮成萬聖節主題的車子，向小朋友發糖（trunk-or-treating）。

在Grapevine Arbor Park將有一個「鬧鬼」區域，下午6時30分開始向民眾開放，12歲及以上人士才可以參加；晚上8時，民眾可以報名參加「聖蓋博大劇院觀光團」，了解大劇院「黑暗、神秘」的過往。

想要參加本次萬聖節造型大賽的民眾，需要在當天5時至6時之間於現場報名。屆時將評選出各個年齡組的前三名最佳著裝。

聖蓋博市府強烈建議想要參觀鬧鬼區域和參加萬聖節造型大賽的民眾，提前網上註冊登記。網址為：https://sgprd.org/除了萬聖節主題活動，現場將有美食餐車、飲料攤位，以及現場DJ嗨翻全場。

如需更多信息，可以訪問網站：https://sangabrielcity.com/fallfunfest或撥打電話：626-308-2875。

萬聖節 聖蓋博 觀光

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