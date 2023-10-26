我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

最適合女性創業 南加三城市進前十

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
全美最適合女性創業城市前十名（記者朱敏梓╱製表）
全美最適合女性創業城市前十名（記者朱敏梓╱製表）

儘管女性加入勞動市場的增長趨勢在新冠疫情期間受到抑制，但一項新的研究表明，女性自僱主（self-employed）的數量大幅增加。其中，南加州三個城市上榜全美「最適合女性創業」城市前十名。

根據商業研究公司ChamberofCommerce.org 的一項研究，全美有超過600萬名女性從事自僱職業，並且美國170 個人口最多的城市中，有幾個城市正在成為女性創業者的熱門選擇地。研究顯示，美國人口第二多的城市洛杉磯排名第七。根據 ChamberofCommerce.org 獲得的美國人口普查局數據，在洛杉磯市91萬3185 名就業女性中，有 12萬8713 人（占比14.1%）是創業女性。數據顯示，洛杉磯女性自僱主的平均收入為5萬2778元。

南加州另外兩個城市也進入前十名榜單，其中杭庭頓灘市（Huntington Beach）和丘拉維斯塔（Chula Vista）在最適合女性創業的城市中排名第九和第十。

在杭廷頓灘市的4萬8229 名就業女性中，其中5613人（即 11.6%）是自僱主。丘拉維斯塔的比例略低，該市5萬9647 名就業女性中，有 6599 名女性是自僱業者，相當於 11.1%。

其他幾個南加州城市也躋身前 25 名，包括格蘭岱（Glendale）、棕梠谷（Palmdale）、Escondido、聖塔克拉利塔（Santa Clarita）和聖地牙哥（San Diego）。

南加三個城市位列「最適合女性創業城市」前十名。(Getty Images)
南加三個城市位列「最適合女性創業城市」前十名。(Getty Images)

加州 就業 南加

上一則

職棒球星厄普頓出售新港灘豪宅 680萬掛牌

下一則

2024紅藍卡線上講座／長青保險公司負責人邱文齡 審視2024耆英保險的變動及多元化

延伸閱讀

最適合女性創業 南加三城市進前十

最適合女性創業 南加三城市進前十
洛杉磯加大 全美「最IG化」校園

洛杉磯加大 全美「最IG化」校園
中領館申請簽證免預約 1小時完成流程

中領館申請簽證免預約 1小時完成流程
零售聯盟：購物旺季動力足

零售聯盟：購物旺季動力足
台資企業家 買橙縣辦公廣場

台資企業家 買橙縣辦公廣場
大洛杉磯台灣會館 25周年募款

大洛杉磯台灣會館 25周年募款

熱門新聞

ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加華人城市血腳印案 女兒斬首母親 頭丟垃圾桶

2023-10-25 17:24
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

2023-10-21 02:16
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

2023-10-25 21:30
華人居民李先生在自家的原木地板上發現了白蟻洞穴出口。專家表示，白蟻就是在裏面滋生，成熟到一定程度後飛往大自然尋求生命的延續。（記者楊青/攝影）

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

2023-10-23 02:14
該實驗室業主為62歲的中國公民朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）。（聯邦司法部DOJ）

加州恐怖實驗室 中國籍業主被捕

2023-10-20 19:31
案發現場有數個血腳印。（KTLA）

南加華人聚居城市 40歲女被刺死 現場都是血腳印

2023-10-23 18:14

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多