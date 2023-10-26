最適合女性創業 南加三城市進前十

全美最適合女性創業城市前十名（記者朱敏梓╱製表）

儘管女性加入勞動市場的增長趨勢在新冠疫情期間受到抑制，但一項新的研究表明，女性自僱主（self-employed）的數量大幅增加。其中，南加州 三個城市上榜全美「最適合女性創業」城市前十名。

根據商業研究公司ChamberofCommerce.org 的一項研究，全美有超過600萬名女性從事自僱職業，並且美國170 個人口最多的城市中，有幾個城市正在成為女性創業者的熱門選擇地。研究顯示，美國人口第二多的城市洛杉磯排名第七。根據 ChamberofCommerce.org 獲得的美國人口普查局數據，在洛杉磯市91萬3185 名就業 女性中，有 12萬8713 人（占比14.1%）是創業女性。數據顯示，洛杉磯女性自僱主的平均收入為5萬2778元。

南加 州另外兩個城市也進入前十名榜單，其中杭庭頓灘市（Huntington Beach）和丘拉維斯塔（Chula Vista）在最適合女性創業的城市中排名第九和第十。

在杭廷頓灘市的4萬8229 名就業女性中，其中5613人（即 11.6%）是自僱主。丘拉維斯塔的比例略低，該市5萬9647 名就業女性中，有 6599 名女性是自僱業者，相當於 11.1%。